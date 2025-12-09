Уперше за час окупації Бахмута в мережі з’явилися кадри місцевого дитячого табору “Вогник”, кафе й готелю “Омега” та профілакторію в західній частині міста. Окупанти зафільмували не тільки пам’ятні місця, а й багатоповерхівки по вулицях Героїв Рятувальників (раніше — Леваневського), Дмитра Самофалова (раніше — Толбухіна), Зеленій та бульвару Металургів. Журналісти Вільного Радіо відібрали найважливіші кадри, щоб показати вигляд “Алеї троянд” та сусідніх кварталів у листопаді 2025 року.
У серпні та вересні 2025 року російські окупанти майже не публікували кадри з Бахмута, а у жовтні та листопаді в мережі почали з’являтися відео їхніх прогулянок різними районами міста. Це не професійні репортажі, тож якість матеріалів невисока.
Вулиця Героїв Рятувальників (раніше — Леваневського) в районі “Алеї троянд” у Бахмуті в листопаді 2025 року
Будівля загальноосвітньої школи №24 не зазнала суттєвих змін з 2024 року. Втім, дещо змінилося: раніше на автомобільному шляху стояв пошкоджений танк. Його видно на світлині у добірці за травень 2024 року. Тепер його немає — залишились лише пошкоджені гусениці.
Далі росіяни, рухаючись маршрутом тролейбусів №5 і №6, показують багатоповерхівки. Більшість із них ще стоїть, хоча й має значні пошкодження.
Який вигляд має район “Алеї троянд” у Бахмуті в листопаді 2025 року
На одному з відео окупант пройшовся від північного ставка до міського Народного дому.
Колонада з написом “Алея троянд” після обстрілів залишилася без літер.
Уперше за час окупації Бахмута журналісти Вільного Радіо побачили стан будівель комплексу готелю та кафе “Омега”.
Сусідню споруду профілакторію по вулиці Зеленій, 30, теж показують уперше. Її стан оцінити важко, але видно, що будівля стоїть, хоч і пошкоджена.
Навпроти профілакторію можна розгледіти багатоповерхівки №29 та №31 по вулиці Зеленій. П’ятиповерхівку бачимо вперше — на відмінну від сусідньої двоповерхівки, вона має менш пошкоджений вигляд.
Рухаючись до Народного дому, окупанти показують будинки №3 та №5 по бульвару Металургів.
Також видно багатоповерхівку №16 по вулиці Героїв Рятувальників (раніше — Леваневського) та гуртожиток №19 по вулиці Оборонців. Майже всі двоповерхівки та триповерхівки на вулицях Оборонців, 22, 24, 26, 28, по вулиці Дніпровській (раніше — Перемоги), 23 та бульвару Металургів, 4 знищені. Від них залишився пустир із грудами цегли.
На останньому кадрі з цього району видно підірваний міський Народний дім. В арках на другому поверсі дивом вціліли статуї.
Багатоповерхівки по вулиці Дмитра Самофалова (раніше — Толбухіна) та дитячий табір “Вогник” у Бахмуті в листопаді 2025 року
Ще одне відео росіяни зняли, йдучи від багатоповерхівки №59 по вулиці Дмитра Самофалова (раніше — Толбухіна). Будівля зазнала значних пошкоджень.
Між ближніми спорудами можна побачити частину багатоповерхівки №2 по вулиці Світлани Решетової (раніше — Ірини Левченко).
Ще одна зруйнована житлова будівля — багатоповерхівка №61 по вулиці Дмитра Самофалова (раніше — Толбухіна).
Після кварталу приватного сектору на відео з’являється кутова багатоповерхівка №79 по вулиці Дмитра Самофалова (раніше — Толбухіна). Кут споруди знищений.
Багатоповерхівки навпроти теж суттєво пошкоджені.
На останніх кадрах встигаємо побачити будівлю на території дитячого табору “Вогник”. Бетонний паркан частково зруйнований, але споруди стоять, хоч і пошкоджені.
Окупанти фільмували свою прогулянку без зупинки від багатоповерхівки №59 по вулиці Дмитра Самофалова (раніше — Толбухіна) до дитячого табору “Вогник”, повз нього й далі до приватного сектору по вулиці Котеджній (раніше — Медведєва). Ми показали тільки багатоповерхівки, але на кадрах також є більшість приватних будинків. Тому, якщо ви хочете побачити свій дім на цій вулиці, — пишіть Вільному Радіо у Telegram, Instagram чи Facebook.