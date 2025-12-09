Міський народний дім у Бахмуті по вулиці Дніпровська (колишня Перемоги) 23-А в листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Уперше за час окупації Бахмута в мережі з’явилися кадри місцевого дитячого табору “Вогник”, кафе й готелю “Омега” та профілакторію в західній частині міста. Окупанти зафільмували не тільки пам’ятні місця, а й багатоповерхівки по вулицях Героїв Рятувальників (раніше — Леваневського), Дмитра Самофалова (раніше — Толбухіна), Зеленій та бульвару Металургів. Журналісти Вільного Радіо відібрали найважливіші кадри, щоб показати вигляд “Алеї троянд” та сусідніх кварталів у листопаді 2025 року.

У серпні та вересні 2025 року російські окупанти майже не публікували кадри з Бахмута, а у жовтні та листопаді в мережі почали з’являтися відео їхніх прогулянок різними районами міста. Це не професійні репортажі, тож якість матеріалів невисока.

Вулиця Героїв Рятувальників (раніше — Леваневського) в районі “Алеї троянд” у Бахмуті в листопаді 2025 року

Будівля загальноосвітньої школи №24 не зазнала суттєвих змін з 2024 року. Втім, дещо змінилося: раніше на автомобільному шляху стояв пошкоджений танк. Його видно на світлині у добірці за травень 2024 року. Тепер його немає — залишились лише пошкоджені гусениці.

Загальноосвітня школа №24 у Бахмуті в листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Далі росіяни, рухаючись маршрутом тролейбусів №5 і №6, показують багатоповерхівки. Більшість із них ще стоїть, хоча й має значні пошкодження.

Будинок №14 вулиці Героїв Рятувальників (раніше — Леваневського) та гуртожиток №19 по вулиці Оборонців у Бахмуті в листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Будинок №14 вулиці Героїв Рятувальників (раніше — Леваневського) у Бахмуті в листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Будинок №16 вулиці Героїв Рятувальників (раніше — Леваневського) у Бахмуті в листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Гуртожиток №2 по бульвару Металургів у Бахмуті в листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Будинок №43 вулиці Героїв Рятувальників (раніше — Леваневського) у Бахмуті в листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Будинок №20 вулиці Героїв Рятувальників (раніше — Леваневського) у Бахмуті в листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Будинки №20 та №36 вулиці Героїв Рятувальників (раніше — Леваневського) у Бахмуті в листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Який вигляд має район “Алеї троянд” у Бахмуті в листопаді 2025 року

На одному з відео окупант пройшовся від північного ставка до міського Народного дому.

Колонада з написом “Алея троянд” після обстрілів залишилася без літер.

“Алея троянд” у Бахмуті в листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Уперше за час окупації Бахмута журналісти Вільного Радіо побачили стан будівель комплексу готелю та кафе “Омега”.

Готель та кафе “Омега” у Бахмуті в листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Сусідню споруду профілакторію по вулиці Зеленій, 30, теж показують уперше. Її стан оцінити важко, але видно, що будівля стоїть, хоч і пошкоджена.

Профілакторій у Бахмуті в листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Навпроти профілакторію можна розгледіти багатоповерхівки №29 та №31 по вулиці Зеленій. П’ятиповерхівку бачимо вперше — на відмінну від сусідньої двоповерхівки, вона має менш пошкоджений вигляд.

Житлові будинки №29 та №31 по вулиці Зеленій у Бахмуті в листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Рухаючись до Народного дому, окупанти показують будинки №3 та №5 по бульвару Металургів.

Житлові будинки №3 та №5 по бульвару Металургів у Бахмуті в листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Житлові будинки №27 по вулиці Зеленій та №8 по бульвару Металургів у Бахмуті в листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Житлові будинки №25 по вулиці Дніпровській (раніше — Перемоги) та №1 по бульвару Металургів у Бахмуті в листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Також видно багатоповерхівку №16 по вулиці Героїв Рятувальників (раніше — Леваневського) та гуртожиток №19 по вулиці Оборонців. Майже всі двоповерхівки та триповерхівки на вулицях Оборонців, 22, 24, 26, 28, по вулиці Дніпровській (раніше — Перемоги), 23 та бульвару Металургів, 4 знищені. Від них залишився пустир із грудами цегли.

Те, що залишилось від будинків на вулиці Оборонців, 22, 24, 26, 28 і по вулиці Дніпровській (раніше — Перемоги), 23 та бульвару Металургів, 4 у Бахмуті в листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

На останньому кадрі з цього району видно підірваний міський Народний дім. В арках на другому поверсі дивом вціліли статуї.

Міський народний дім у Бахмуті по вулиці Дніпровській (раніше — Перемоги), 23-А в листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Багатоповерхівки по вулиці Дмитра Самофалова (раніше — Толбухіна) та дитячий табір “Вогник” у Бахмуті в листопаді 2025 року

Ще одне відео росіяни зняли, йдучи від багатоповерхівки №59 по вулиці Дмитра Самофалова (раніше — Толбухіна). Будівля зазнала значних пошкоджень.

Житлова багатоповерхівка №59 по вулиці Дмитра Самофалова (раніше — Толбухіна) у Бахмуті в листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Житлова багатоповерхівка №59 по вулиці Дмитра Самофалова (раніше — Толбухіна) у Бахмуті в листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Житлова багатоповерхівка №59 по вулиці Дмитра Самофалова (раніше — Толбухіна) у Бахмуті в листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Між ближніми спорудами можна побачити частину багатоповерхівки №2 по вулиці Світлани Решетової (раніше — Ірини Левченко).

Житлова багатоповерхівка №2 по вулиці Світлани Решетової (раніше — Ірини Левченко) у Бахмуті в листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Ще одна зруйнована житлова будівля — багатоповерхівка №61 по вулиці Дмитра Самофалова (раніше — Толбухіна).

Житлова багатоповерхівка №61 по вулиці Дмитра Самофалова (раніше — Толбухіна) у Бахмуті в листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Житлова багатоповерхівка №61 по вулиці Дмитра Самофалова (раніше — Толбухіна) у Бахмуті в листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Після кварталу приватного сектору на відео з’являється кутова багатоповерхівка №79 по вулиці Дмитра Самофалова (раніше — Толбухіна). Кут споруди знищений.

Житлова багатоповерхівка №79 по вулиці Дмитра Самофалова (раніше — Толбухіна) у Бахмуті в листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Багатоповерхівки навпроти теж суттєво пошкоджені.

Житлова багатоповерхівка №90 по вулиці Дмитра Самофалова (раніше — Толбухіна) у Бахмуті в листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Житлова багатоповерхівка №89 по вулиці Дмитра Самофалова (раніше — Толбухіна) у Бахмуті в листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Житлова багатоповерхівка №81 по вулиці Дмитра Самофалова (раніше — Толбухіна) у Бахмуті в листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Житлова багатоповерхівка №83 по вулиці Дмитра Самофалова (раніше — Толбухіна) у Бахмуті в листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

На останніх кадрах встигаємо побачити будівлю на території дитячого табору “Вогник”. Бетонний паркан частково зруйнований, але споруди стоять, хоч і пошкоджені.

Будівля дитячого табору “Вогник” у Бахмуті в листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Будівля дитячого табору “Вогник” у Бахмуті в листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Окупанти фільмували свою прогулянку без зупинки від багатоповерхівки №59 по вулиці Дмитра Самофалова (раніше — Толбухіна) до дитячого табору "Вогник", повз нього й далі до приватного сектору по вулиці Котеджній (раніше — Медведєва). Ми показали тільки багатоповерхівки, але на кадрах також є більшість приватних будинків.

