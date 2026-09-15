Українські військові проводять наступ на півночі Донеччини та вже звільнили Середнє: що відомо

Українські військові під час операції “Вівальді” на Лиманському напрямку фронту. Скриншот із відео Третього армійського корпусу

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Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив про проведення українськими силами наступальної операції “Вівальді” на півночі Донецької області. Українські військові вже змогли деокупувати село Середнє Лиманської громади, а також зачистити від інфільтрації низку інших населених пунктів на цій ділянці фронту.

Про це повідомили у пресслужбі Третього армійського корпусу ЗСУ.

“Що можна доповісти станом на цей момент: справді, Третій армійський корпус розпочав наступальну операцію на цьому напрямку під назвою “Вівальді”. Поки що просто запам’ятайте це слово. Завдяки ретельному плануванню, завдяки героїзму бійців Третього армійського корпусу, завдано важкого удару по боєздатності 20-ї та 25-ї загальновійськових армій Російської Федерації”, — заявив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький.

Він зазначив, що під час операції одним із перших завдань корпусу стало руйнування російської тактики інфільтрації: внаслідок дій українських військових вдалося ліквідувати осередки російської інфільтрації у районах Новоселівки, Ярової, Коровйого Яру та Олександрівки. Хоч ці населені пункти не були окупованими, туди вдалося проникнути окремим російським піхотним групам.

“Формуючим, підготовчим етапом операції стало звільнення населеного пункту Середнє Донецької області. Село деокуповане та повністю перебуває під нашим контролем”, — уточнив Андрій Білецький.

Загалом українські сили під час першого етапу операції зачистили приблизно 75 квадратних кілометрів території, а деокупували — ще 10.

Окремим елементом операції, продовжив Андрій Білецький, стала боротьба з російською логістикою. Внаслідок ударів українськими дронами загарбники були змушені перенести постачання паливно-мастильних матеріалів за межі України — у Воронезьку область: там розгорнули трубопровід та склади.

У операції брали участь військові 60-ї ОМБр, 125-ї ОВМБр, БТГр 3-ї ОШБр, 3-го ОРБ та 25-го ОПТБ корпусу, а також приданих підрозділів — 66-ї ОМБр, 85-ї тгр 8-го полку ССО, спецпідрозділу ГУР МО “Артан” та 10-го мобільного прикордонного загону “ДОЗОР”.

У Третьому армійському корпусі закликали медіа та аналітиків не поширювати неофіційну інформацію про хід операції “Вівальді”, адже такі дії не допомагають українським військовим. Операція, продовжив Андрій Білецький, тільки набирає обертів, тому громадськість і надалі чекають хороші новини.

“У відкритих джерелах зараз багато інформації про те, що остаточна мета наших наступальних дій — вийти до берегів річки Чорний Жеребець. Але наша операція називається “Вівальді”. А у Вівальді, як відомо, чотири сезони. І це — лише перший із них. Тому стежте за нашими офіційними повідомленнями й не поспішайте зі спойлерами. Добрі новини будуть”, — заявив командир.

Нагадаємо, у серпні 2026 року стало відомо про успіхи ЗСУ на Олександрівському напрямку. На Донеччині звільнили 71 км² території. Стабільним залишається й Лиманський відтинок фронту. Однак на інших чотирьох напрямках області російські окупанти продовжують наступати й досягати успіхів. Журналісти Вільного Радіо проаналізували в окремому матеріалі, яким був серпень 2026 року на різних ділянках фронту Донецької області.