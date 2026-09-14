Список критичних підприємств Донецької області: вересень 2026 року

Краматорські комунальники проїжджають повз пошкоджену російським авіаударом багатоповерхівку, 31 липня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

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Станом на 1 вересня 2026 року в Донецькій області були 214 підприємств, установ та організацій, які мають статус критично важливих і можуть бронювати співробітників від мобілізації. За серпень перелік зазнав змін: його залишили 10 переважно комунальних підприємств, однак натомість там з’явилися чотири нові компанії. Публікуємо актуальну версію списку критичних підприємств Донеччини.

Перелік критичних підприємств, установ та організацій Вільному Радіо надали в департаменті економіки Донецької обласної державної адміністрації у відповіді на інформаційний запит.

Так, протягом серпня 2026 року критичними на Донеччині припинили бути:

комунальний заклад “Новогродівський міський центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх””;

комунальне некомерційне підприємство “Обласний перинатальний центр м. Краматорськ”;

комунальне некомерційне підприємство “Медичний центр з профілактики та лікування залежності м. Краматорськ”;

комунальне підприємство “Дружківський міський парк культури та відпочинку” Дружківської міської ради;

комунальне некомерційне підприємство “Мирноградська центральна міська лікарня” Мирноградської міської ради;

товариство з обмеженою відповідальністю “Покровський завод залізобетонних виробів”;

комунальне некомерційне підприємство “Слов’янська центральна районна лікарня”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Рута-Плюс”;

приватне мале виробничо-впроваджувальне підприємство “Протех”;

комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бахмутської районної ради”.

Натомість право бронювати співробітників від мобілізації отримали чотири компанії:

товариство з обмеженою відповідальністю “МК Продсервіс”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Ковінтек”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Мерсбуд”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Подорожник Донецьк”.

Хто на Донеччині може бронювати працівників у вересні 2026 року

виробниче ремонтно-житлове підприємство міста Часів Яра;

дитячо-юнацька спортивна школа Дружківської міської ради;

Добропільський центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю;

донецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа з ігрових видів спорту та єдиноборств;

донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;

донецький регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт”;

житлово-комунальне підприємство Маріупольської міської ради “Азовжитлокомплекс”;

КЗ “Школа мистецтв Курахівської міської територіальної громади”;

КНП Маріупольської міської ради “Маріупольська міська лікарня №4 ім. І.К. Мацука”;

колективне підприємство “Промремонт”;

комунальна установа “Агентство розвитку громади” Покровської міської ради;

комунальна установа “Бахмутський психоневрологічний інтернат”;

комунальна установа “Пожежно-рятувальний підрозділ для забезпечення місцевої пожежної охорони” Черкаської селищної ради;

комунальна установа “Ситуаційний центр міста Краматорська”;

комунальна установа “Центр надання соціальних послуг” Мирноградської міської ради Покровського району Донецької області;

комунальна установа “Центр надання соціальних послуг” Селидівської міської ради;

комунальна фізкультурно-оздоровча установа “Донецький обласний центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”;

комунальне автотранспортне підприємство 052810;

комунальне виробниче підприємство “Краматорська тепломережа” Краматорської міської ради;

комунальне виробниче підприємство “Краматорський водоканал”;

комунальне комерційне підприємство Маріупольської міської ради “М.Єхаб”;

комунальне комерційне підприємство Маріупольської міської ради “Маріупольтепломережа”;

комунальне некомерційне підприємство Костянтинівської міської ради “Стоматологічна поліклініка”;

комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради “Маріупольська міська лікарня № 1”;

комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради “Маріупольська міська лікарня № 8”;

комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради “Маріупольська міська лікарня № 9”;

комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради “Маріупольський міський пологовий будинок”;

комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради “Міський стоматологічний центр”;

комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 м. Маріуполя”;

комунальне некомерційне підприємство Слов’янської міської ради “Міська клінічна лікарня м. Слов’янська”;

комунальне некомерційне підприємство Слов’янської міської ради “Стоматологічна поліклініка м. Слов’янська”;

комунальне некомерційне підприємство Слов’янської міської ради “Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Слов’янська”;

комунальне некомерційне підприємство “Авдіївська центральна міська лікарня” Авдіївської міської ради;

комунальне некомерційне підприємство “Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут”;

комунальне некомерційне підприємство “Донецький регіональний центр спортивної медицини”;

комунальне некомерційне підприємство “Лиманська центральна районна лікарня”;

комунальне некомерційне підприємство “Лікувально-профілактична установа Центральна міська лікарня Вугледарської міської ради”;

комунальне некомерційне підприємство “Мирноградський центр первинної медико-санітарної допомоги”;

комунальне некомерційне підприємство “Міська лікарня № 2” Краматорської міської ради;

комунальне некомерційне підприємство “Обласна дитяча лікарня м. Слов’янськ”.

комунальне некомерційне підприємство “Обласна клінічна психіатрична лікарня м. Слов’янськ”.

комунальне некомерційне підприємство “Обласна клінічна травматологічна лікарня”;

комунальне некомерційне підприємство “Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь”;

комунальне некомерційне підприємство “Обласне територіальне медичне об’єднання м. Краматорськ”;

комунальне некомерційне підприємство “Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер”;

комунальне некомерційне підприємство “Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”;

комунальне некомерційне підприємство “Олександрівська лікарня планового лікування”;

комунальне некомерційне підприємство “Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування” Покровської міської ради Донецької області;

комунальне некомерційне підприємство “Психіатрична лікарня м. Краматорська”;

комунальне некомерційне підприємство “Селидівська центральна міська лікарня Селидівської міської ради”;

комунальне некомерційне підприємство “Станція переливання крові м. Краматорська”;

комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Очеретинської селищної територіальної громади”;

комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1” Краматорської міської ради;

комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Дружківської міської ради;

комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Лиманської міської ради;

комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Миколаївської міської ради Краматорського району Донецької області;

комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” міста Торецька;

комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Селидівської міської ради;

комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медичної допомоги Курахівської міської ради”;

комунальне некомерційне підприємство “Центральна міська клінічна лікарня” Дружківської міської ради;

комунальне некомерційне підприємство “Центральна міська лікарня” м. Торецька;

комунальне некомерційне підприємство “Інфекційна лікарня м. Костянтинівка”;

комунальне підприємство Андріївської сільської ради Краматорського району Донецької області “Грінтур”;

комунальне підприємство Багатогалузеве об’єднання комунального господарства Мирноградської міської ради;

комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення “Міськсвітло”;

комунальне підприємство Миколаївської міської ради “Сервіскомуненерго”;

комунальне підприємство Святогірської міської ради “Сервіскомунбуд”;

комунальне підприємство Слов’янської міської ради “Благоустрій”;

комунальне підприємство Слов’янської міської ради “Керуюча компанія № 4”;

комунальне підприємство Слов’янської міської ради “Словміськводоканал”;

комунальне підприємство Іллінівської сільської ради Краматорського району Донецької області “Іллінівське”;

комунальне підприємство “Автотранспортне підприємство Очеретинської ОТГ”;

комунальне підприємство “Автотранспортне підприємство”;

комунальне підприємство “АТП 052814”;

комунальне підприємство “Багатогалузеве комунальне підприємство” Покровської міської ради Донецької області;

комунальне підприємство “Благоустрій” Новодонецької селищної ради;

комунальне підприємство “Білозерськсервіс”;

комунальне підприємство “Віднова” Олександрівської селищної ради Донецької області;

комунальне підприємство “Господар” Покровської міської ради Донецької області;

комунальне підприємство “Громада” Черкаської селищної ради Краматорського району Донецької області;

комунальне підприємство “Добропільська служба єдиного замовника”;

комунальне підприємство “Добропільський міський транспорт”;

комунальне підприємство “Добро” Добропільської міської ради;

комунальне підприємство “Донецький регіональний центр поводження з відходами”;

комунальне підприємство “Дільниця по ремонту, утриманню автошляхів та споруджень на них”;

комунальне підприємство “Житлово-комунальне господарство” Очеретинської селищної територіальної громади Покровського району Донецької області;

комунальне підприємство “Компанія “Вода Донбасу”;

комунальне підприємство “Комсервіс” Дружківської міської ради;

комунальне підприємство “Комунальник м. Селидове”;

комунальне підприємство “Комунсервіс” Костянтинівської міської ради;

комунальне підприємство “Комунтех” м. Новогродівка;

комунальне підприємство “Краматорське трамвайно-тролейбусне управління”;

комунальне підприємство “Лиманська служба єдиного замовника”;

комунальне підприємство “Лиманський “Зеленбуд”;

комунальне підприємство “Муніципальна варта” Дружківської міської ради;

комунальне підприємство “Муніципальна служба правопорядку” Покровської міської ради Донецької області;

комунальне підприємство “Міжнародний аеропорт Донецьк імені С.С. Прокоф’єва”;

комунальне підприємство “Міст”;

комунальне підприємство “Міська служба єдиного замовника” Курахівської міської ради;

комунальне підприємство “Об’єднання парків культури та відпочинку”;

комунальне підприємство “Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги Олександрівської селищної ради Донецької області”;

комунальне підприємство “Покровська міська стоматологічна поліклініка” Покровської міської ради Донецької області;

комунальне підприємство “Покровськводоканал”;

комунальне підприємство “Покровськтепломережа”;

комунальне підприємство “Регіональна телерадіокомпанія “Регіон Донбас”;

комунальне підприємство “Слов’янське тролейбусне управління” Слов’янської міської ради;

комунальне підприємство “Служба єдиного замовника” Авдіївської міської ради;

комунальне підприємство “Спектр” Дружківської міської ради;

комунальне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Костянтинівської міської ради”;

комунальне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Покровської міської ради Донецької області;

комунальне підприємство “Шахове-2016” Шахівської сільської ради Покровського району Донецької області;

комунальний заклад охорони здоров’я “Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики”;

комунальний заклад спеціалізованої позашкільної освіти “Дитячо-юнацька спортивна школа Мирноградської міської ради”;

комунальний заклад “Адміністрація державного історико-архітектурного заповідника у м. Святогірську”;

комунальний заклад “Бахмутський фаховий коледж культури і мистецтв імені Івана Карабиця”;

комунальний заклад “Дитячо-юнацька спортивна школа “Колос” Очеретинської селищної військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області”;

комунальний заклад “Донецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа для осіб з інвалідністю”;

комунальний заклад “Донецька обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з боксу”;

комунальний заклад “Донецький академічний обласний драматичний театр (м. Маріуполь)”;

комунальний заклад “Донецький обласний спеціалізований фаховий коледж спортивного профілю ім. С. Бубки”;

комунальний заклад “Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа” Курахівської міської ради;

комунальний заклад “Лиманський центр безпеки громадян”;

комунальний заклад “Обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з кінного спорту, сучасного п’ятиборства та триатлону”;

комунальний заклад “Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з важкої атлетики”;

комунальний заклад “Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з велосипедного спорту”;

комунальний заклад “Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з видів боротьби”;

костянтинівське державне науково-виробниче підприємство “Кварсит”;

КП “Бюро технічної інвентаризації” Краматорської міської ради;

науково-виробниче приватне мале підприємство “Промтехконструкція”;

обласна дитячо-юнацька спортивна школа для дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків;

обласна дитячо-юнацька спортивна школа з кікбоксингу;

обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа;

обласне комунальне підприємство “Донецьктеплокомуненерго”;

обласне комунальне підприємство “Центр кіномистецтва та культури”;

обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи;

приватне акціонерне товариство “Глини Донбасу”;

приватне акціонерне товариство “Зевс Кераміка”;

приватне акціонерне товариство “Олександрівський райагрохім”;

приватне акціонерне товариство “Інститут керамічного машинобудування “Кераммаш”;

приватне підприємство “Адора”;

приватне підприємство “Донгазтрейд”;

приватне підприємство “Лактус”;

приватне підприємство “Сервісний центр “Слававто”;

приватне підприємство “Талисман”;

приватне підприємство “Інноваційна науково-технічна експертна компанія”;

регіональний ландшафтний парк “Клебан-Бик”;

регіональний ландшафтний парк “Краматорський”;

селянське (фермерське) господарство “Верес”;

селянське (фермерське) господарство “Вибір”;

селянське (фермерське) господарство “Мрія”;

спеціалізоване комунальне підприємство “Ритуальна служба” Краматорської міської ради;

Сіверське міське спеціалізоване комунальне підприємство;

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дружківської міської ради;

територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради;

ТОВ “Будівельно-торгова компанія “Технобуд плюс”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Ковінтек”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Мерсбуд”;

товариство з обмеженою відповідальністю “МК Продсервіс”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Подорожник Донецьк”;

товариство з обмеженою відповідальністю ДОН “Агроторг”;

товариство з обмеженою відповідальністю меблева фабрика “Меблібуд”;

товариство з обмеженою відповідальністю Торгівельний дім Веда”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Авенбуд”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Авто-Люкс Драйв”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Агро-Путь”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Агрофірма Донеччина”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Агрум 2020”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Баварська будівельна компанія”

товариство з обмеженою відповідальністю “Білдгруп”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Завод автогенного обладнання Донмет”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Кам Інвест”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Керамресурс”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Керамічні маси Донбасу”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Колос”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Контакт”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Крамагросвіт”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Краматорський урожай”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Лев-Транс”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Маяк”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Метекс-2000”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Миком ЛТД”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Монтажно-будівельна компанія СДМК”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Науково-виробниче підприємство Укрінмаш”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Перспектива”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Перша дорожньо-будівельна компанія “Центр”;

товариство з обмеженою відповідальністю “ПКФ Енерготехсервіс”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Рошен-Схід”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Світовит Агро”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Сервісні рішення”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Славдорстрой”.

товариство з обмеженою відповідальністю “Слов’янський комбінат м’ясопродуктів”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Солодке життя”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Стандарт Строй Мир”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Стантехсервіс”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Талисман-Автостиль”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Талисман-Сервіс”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Талисман-Схід”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Телевізійна компанія “Орбіта”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Технотрейд ЛТД”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Торговий дім Миронівський продукт”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Укрвуглепоставка”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Фреш Мікс”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Фьорст Фуд Груп”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Євромінерал”;

фермерське господарство “Агросвіт Добропілля”;

фермерське господарство “Вікторія топ-агро”;

фермерське господарство “Журавушка 2006”;

фермерське господарство “Корал”;

фермерське господарство “Партнер”;

фермерське господарство “Татаренко”;

школа вищої спортивної майстерності;

“Донецьке комунальне підприємство “Фармація”;

“Донецький обласний краєзнавчий музей”;

“Міське комунальне підприємство “Комунтранс” Костянтинівської міської ради”.

Нагадаємо, державне підприємство “Добропіллявугілля-видобуток” зберігає шахти “Добропільська” та “Алмазна” від затоплення, хоч видобуток рядового вугілля (безпосередньо з надр) на території громади за перше півріччя 2026-го припинили. Причиною рішення є російські обстріли та відсутність безпекових умов.