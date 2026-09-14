Список критичних підприємств Донецької області: вересень 2026 року

Краматорські комунальники проїжджають повз пошкоджену російським авіаударом багатоповерхівку, 31 липня 2026 року. Фото: Вільне Радіо
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Станом на 1 вересня 2026 року в Донецькій області були 214 підприємств, установ та організацій, які мають статус критично важливих і можуть бронювати співробітників від мобілізації. За серпень перелік зазнав змін: його залишили 10 переважно комунальних підприємств, однак натомість там з’явилися чотири нові компанії. Публікуємо актуальну версію списку критичних підприємств Донеччини.
Перелік критичних підприємств, установ та організацій Вільному Радіо надали в департаменті економіки Донецької обласної державної адміністрації у відповіді на інформаційний запит.
Так, протягом серпня 2026 року критичними на Донеччині припинили бути:
комунальний заклад “Новогродівський міський центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх””;
комунальне некомерційне підприємство “Обласний перинатальний центр м. Краматорськ”;
комунальне некомерційне підприємство “Медичний центр з профілактики та лікування залежності м. Краматорськ”;
комунальне підприємство “Дружківський міський парк культури та відпочинку” Дружківської міської ради;
комунальне некомерційне підприємство “Мирноградська центральна міська лікарня” Мирноградської міської ради;
товариство з обмеженою відповідальністю “Покровський завод залізобетонних виробів”;
комунальне некомерційне підприємство “Слов’янська центральна районна лікарня”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Рута-Плюс”;
приватне мале виробничо-впроваджувальне підприємство “Протех”;
комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бахмутської районної ради”.
Натомість право бронювати співробітників від мобілізації отримали чотири компанії:
товариство з обмеженою відповідальністю “МК Продсервіс”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Ковінтек”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Мерсбуд”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Подорожник Донецьк”.
Хто на Донеччині може бронювати працівників у вересні 2026 року
виробниче ремонтно-житлове підприємство міста Часів Яра;
дитячо-юнацька спортивна школа Дружківської міської ради;
Добропільський центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю;
донецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа з ігрових видів спорту та єдиноборств;
донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;
донецький регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт”;
житлово-комунальне підприємство Маріупольської міської ради “Азовжитлокомплекс”;
КЗ “Школа мистецтв Курахівської міської територіальної громади”;
КНП Маріупольської міської ради “Маріупольська міська лікарня №4 ім. І.К. Мацука”;
колективне підприємство “Промремонт”;
комунальна установа “Агентство розвитку громади” Покровської міської ради;
комунальна установа “Бахмутський психоневрологічний інтернат”;
комунальна установа “Пожежно-рятувальний підрозділ для забезпечення місцевої пожежної охорони” Черкаської селищної ради;
комунальна установа “Ситуаційний центр міста Краматорська”;
комунальна установа “Центр надання соціальних послуг” Мирноградської міської ради Покровського району Донецької області;
комунальна установа “Центр надання соціальних послуг” Селидівської міської ради;
комунальна фізкультурно-оздоровча установа “Донецький обласний центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”;
комунальне автотранспортне підприємство 052810;
комунальне виробниче підприємство “Краматорська тепломережа” Краматорської міської ради;
комунальне виробниче підприємство “Краматорський водоканал”;
комунальне комерційне підприємство Маріупольської міської ради “М.Єхаб”;
комунальне комерційне підприємство Маріупольської міської ради “Маріупольтепломережа”;
комунальне некомерційне підприємство Костянтинівської міської ради “Стоматологічна поліклініка”;
комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради “Маріупольська міська лікарня № 1”;
комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради “Маріупольська міська лікарня № 8”;
комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради “Маріупольська міська лікарня № 9”;
комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради “Маріупольський міський пологовий будинок”;
комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради “Міський стоматологічний центр”;
комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 м. Маріуполя”;
комунальне некомерційне підприємство Слов’янської міської ради “Міська клінічна лікарня м. Слов’янська”;
комунальне некомерційне підприємство Слов’янської міської ради “Стоматологічна поліклініка м. Слов’янська”;
комунальне некомерційне підприємство Слов’янської міської ради “Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Слов’янська”;
комунальне некомерційне підприємство “Авдіївська центральна міська лікарня” Авдіївської міської ради;
комунальне некомерційне підприємство “Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут”;
комунальне некомерційне підприємство “Донецький регіональний центр спортивної медицини”;
комунальне некомерційне підприємство “Лиманська центральна районна лікарня”;
комунальне некомерційне підприємство “Лікувально-профілактична установа Центральна міська лікарня Вугледарської міської ради”;
комунальне некомерційне підприємство “Мирноградський центр первинної медико-санітарної допомоги”;
комунальне некомерційне підприємство “Міська лікарня № 2” Краматорської міської ради;
комунальне некомерційне підприємство “Обласна дитяча лікарня м. Слов’янськ”.
комунальне некомерційне підприємство “Обласна клінічна психіатрична лікарня м. Слов’янськ”.
комунальне некомерційне підприємство “Обласна клінічна травматологічна лікарня”;
комунальне некомерційне підприємство “Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь”;
комунальне некомерційне підприємство “Обласне територіальне медичне об’єднання м. Краматорськ”;
комунальне некомерційне підприємство “Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер”;
комунальне некомерційне підприємство “Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”;
комунальне некомерційне підприємство “Олександрівська лікарня планового лікування”;
комунальне некомерційне підприємство “Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування” Покровської міської ради Донецької області;
комунальне некомерційне підприємство “Психіатрична лікарня м. Краматорська”;
комунальне некомерційне підприємство “Селидівська центральна міська лікарня Селидівської міської ради”;
комунальне некомерційне підприємство “Станція переливання крові м. Краматорська”;
комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Очеретинської селищної територіальної громади”;
комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1” Краматорської міської ради;
комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Дружківської міської ради;
комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Лиманської міської ради;
комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Миколаївської міської ради Краматорського району Донецької області;
комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” міста Торецька;
комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Селидівської міської ради;
комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медичної допомоги Курахівської міської ради”;
комунальне некомерційне підприємство “Центральна міська клінічна лікарня” Дружківської міської ради;
комунальне некомерційне підприємство “Центральна міська лікарня” м. Торецька;
комунальне некомерційне підприємство “Інфекційна лікарня м. Костянтинівка”;
комунальне підприємство Андріївської сільської ради Краматорського району Донецької області “Грінтур”;
комунальне підприємство Багатогалузеве об’єднання комунального господарства Мирноградської міської ради;
комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення “Міськсвітло”;
комунальне підприємство Миколаївської міської ради “Сервіскомуненерго”;
комунальне підприємство Святогірської міської ради “Сервіскомунбуд”;
комунальне підприємство Слов’янської міської ради “Благоустрій”;
комунальне підприємство Слов’янської міської ради “Керуюча компанія № 4”;
комунальне підприємство Слов’янської міської ради “Словміськводоканал”;
комунальне підприємство Іллінівської сільської ради Краматорського району Донецької області “Іллінівське”;
комунальне підприємство “Автотранспортне підприємство Очеретинської ОТГ”;
комунальне підприємство “Автотранспортне підприємство”;
комунальне підприємство “АТП 052814”;
комунальне підприємство “Багатогалузеве комунальне підприємство” Покровської міської ради Донецької області;
комунальне підприємство “Благоустрій” Новодонецької селищної ради;
комунальне підприємство “Білозерськсервіс”;
комунальне підприємство “Віднова” Олександрівської селищної ради Донецької області;
комунальне підприємство “Господар” Покровської міської ради Донецької області;
комунальне підприємство “Громада” Черкаської селищної ради Краматорського району Донецької області;
комунальне підприємство “Добропільська служба єдиного замовника”;
комунальне підприємство “Добропільський міський транспорт”;
комунальне підприємство “Добро” Добропільської міської ради;
комунальне підприємство “Донецький регіональний центр поводження з відходами”;
комунальне підприємство “Дільниця по ремонту, утриманню автошляхів та споруджень на них”;
комунальне підприємство “Житлово-комунальне господарство” Очеретинської селищної територіальної громади Покровського району Донецької області;
комунальне підприємство “Компанія “Вода Донбасу”;
комунальне підприємство “Комсервіс” Дружківської міської ради;
комунальне підприємство “Комунальник м. Селидове”;
комунальне підприємство “Комунсервіс” Костянтинівської міської ради;
комунальне підприємство “Комунтех” м. Новогродівка;
комунальне підприємство “Краматорське трамвайно-тролейбусне управління”;
комунальне підприємство “Лиманська служба єдиного замовника”;
комунальне підприємство “Лиманський “Зеленбуд”;
комунальне підприємство “Муніципальна варта” Дружківської міської ради;
комунальне підприємство “Муніципальна служба правопорядку” Покровської міської ради Донецької області;
комунальне підприємство “Міжнародний аеропорт Донецьк імені С.С. Прокоф’єва”;
комунальне підприємство “Міст”;
комунальне підприємство “Міська служба єдиного замовника” Курахівської міської ради;
комунальне підприємство “Об’єднання парків культури та відпочинку”;
комунальне підприємство “Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги Олександрівської селищної ради Донецької області”;
комунальне підприємство “Покровська міська стоматологічна поліклініка” Покровської міської ради Донецької області;
комунальне підприємство “Покровськводоканал”;
комунальне підприємство “Покровськтепломережа”;
комунальне підприємство “Регіональна телерадіокомпанія “Регіон Донбас”;
комунальне підприємство “Слов’янське тролейбусне управління” Слов’янської міської ради;
комунальне підприємство “Служба єдиного замовника” Авдіївської міської ради;
комунальне підприємство “Спектр” Дружківської міської ради;
комунальне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Костянтинівської міської ради”;
комунальне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Покровської міської ради Донецької області;
комунальне підприємство “Шахове-2016” Шахівської сільської ради Покровського району Донецької області;
комунальний заклад охорони здоров’я “Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики”;
комунальний заклад спеціалізованої позашкільної освіти “Дитячо-юнацька спортивна школа Мирноградської міської ради”;
комунальний заклад “Адміністрація державного історико-архітектурного заповідника у м. Святогірську”;
комунальний заклад “Бахмутський фаховий коледж культури і мистецтв імені Івана Карабиця”;
комунальний заклад “Дитячо-юнацька спортивна школа “Колос” Очеретинської селищної військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області”;
комунальний заклад “Донецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа для осіб з інвалідністю”;
комунальний заклад “Донецька обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з боксу”;
комунальний заклад “Донецький академічний обласний драматичний театр (м. Маріуполь)”;
комунальний заклад “Донецький обласний спеціалізований фаховий коледж спортивного профілю ім. С. Бубки”;
комунальний заклад “Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа” Курахівської міської ради;
комунальний заклад “Лиманський центр безпеки громадян”;
комунальний заклад “Обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з кінного спорту, сучасного п’ятиборства та триатлону”;
комунальний заклад “Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з важкої атлетики”;
комунальний заклад “Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з велосипедного спорту”;
комунальний заклад “Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з видів боротьби”;
костянтинівське державне науково-виробниче підприємство “Кварсит”;
КП “Бюро технічної інвентаризації” Краматорської міської ради;
науково-виробниче приватне мале підприємство “Промтехконструкція”;
обласна дитячо-юнацька спортивна школа для дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків;
обласна дитячо-юнацька спортивна школа з кікбоксингу;
обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа;
обласне комунальне підприємство “Донецьктеплокомуненерго”;
обласне комунальне підприємство “Центр кіномистецтва та культури”;
обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи;
приватне акціонерне товариство “Глини Донбасу”;
приватне акціонерне товариство “Зевс Кераміка”;
приватне акціонерне товариство “Олександрівський райагрохім”;
приватне акціонерне товариство “Інститут керамічного машинобудування “Кераммаш”;
приватне підприємство “Адора”;
приватне підприємство “Донгазтрейд”;
приватне підприємство “Лактус”;
приватне підприємство “Сервісний центр “Слававто”;
приватне підприємство “Талисман”;
приватне підприємство “Інноваційна науково-технічна експертна компанія”;
регіональний ландшафтний парк “Клебан-Бик”;
регіональний ландшафтний парк “Краматорський”;
селянське (фермерське) господарство “Верес”;
селянське (фермерське) господарство “Вибір”;
селянське (фермерське) господарство “Мрія”;
спеціалізоване комунальне підприємство “Ритуальна служба” Краматорської міської ради;
Сіверське міське спеціалізоване комунальне підприємство;
територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дружківської міської ради;
територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради;
ТОВ “Будівельно-торгова компанія “Технобуд плюс”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Ковінтек”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Мерсбуд”;
товариство з обмеженою відповідальністю “МК Продсервіс”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Подорожник Донецьк”;
товариство з обмеженою відповідальністю ДОН “Агроторг”;
товариство з обмеженою відповідальністю меблева фабрика “Меблібуд”;
товариство з обмеженою відповідальністю Торгівельний дім Веда”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Авенбуд”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Авто-Люкс Драйв”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Агро-Путь”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Агрофірма Донеччина”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Агрум 2020”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Баварська будівельна компанія”
товариство з обмеженою відповідальністю “Білдгруп”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Завод автогенного обладнання Донмет”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Кам Інвест”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Керамресурс”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Керамічні маси Донбасу”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Колос”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Контакт”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Крамагросвіт”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Краматорський урожай”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Лев-Транс”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Маяк”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Метекс-2000”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Миком ЛТД”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Монтажно-будівельна компанія СДМК”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Науково-виробниче підприємство Укрінмаш”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Перспектива”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Перша дорожньо-будівельна компанія “Центр”;
товариство з обмеженою відповідальністю “ПКФ Енерготехсервіс”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Рошен-Схід”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Світовит Агро”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Сервісні рішення”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Славдорстрой”.
товариство з обмеженою відповідальністю “Слов’янський комбінат м’ясопродуктів”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Солодке життя”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Стандарт Строй Мир”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Стантехсервіс”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Талисман-Автостиль”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Талисман-Сервіс”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Талисман-Схід”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Телевізійна компанія “Орбіта”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Технотрейд ЛТД”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Торговий дім Миронівський продукт”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Укрвуглепоставка”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Фреш Мікс”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Фьорст Фуд Груп”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Євромінерал”;
фермерське господарство “Агросвіт Добропілля”;
фермерське господарство “Вікторія топ-агро”;
фермерське господарство “Журавушка 2006”;
фермерське господарство “Корал”;
фермерське господарство “Партнер”;
фермерське господарство “Татаренко”;
школа вищої спортивної майстерності;
“Донецьке комунальне підприємство “Фармація”;
“Донецький обласний краєзнавчий музей”;
“Міське комунальне підприємство “Комунтранс” Костянтинівської міської ради”.
Нагадаємо, державне підприємство “Добропіллявугілля-видобуток” зберігає шахти “Добропільська” та “Алмазна” від затоплення , хоч видобуток рядового вугілля (безпосередньо з надр) на території громади за перше півріччя 2026-го припинили. Причиною рішення є російські обстріли та відсутність безпекових умов.