Підтримайте Вільне Радіо
Суд визнав винним у колабораційній діяльності уродженця селища Новий Світ Кальміуського району. Він погодився співпрацювати з окупантами й обійняв псевдопосаду в так званій “адміністрації Старобешівського району ДНР”. За рішенням суду, чоловік проведе 10 років у в’язниці з конфіскацією майна та забороною обіймати державні посади протягом 15 років.
Про вирок у цій справі журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного реєстру судових рішень. Ім’я обвинуваченого оприлюднили на сайті “Судова влада”.
Як встановило слідство, обвинувачений Михайло О. у жовтні 2023 року перебував на тимчасово окупованій території та добровільно погодився співпрацювати з новоствореною окупаційною адміністрацією. Згодом, у лютому 2024 року, чоловік отримав нову посаду “заступника голови адміністрації Старобешівського муніципального округу ДНР”.
Таким чином фігурант сприяв окупаційній владі, виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у незаконно створених органах так званої “ДНР” та підтримував дії держави-агресора.
Під час судового розгляду адвокат зазначив, що не мав можливості зв’язатися зі своїм підзахисним і отримати його позицію щодо обвинувачень.
Слідчі у справі дійшли висновків, що наявних відео- та фотодоказів достатньо для оголошення вироку.
Своє рішення суд оголосив за процедурою in absentia, тобто без присутності обвинуваченого.
In absentia — це спеціальна процедура кримінального провадження (досудового розслідування та судового розгляду) за відсутності підозрюваного або обвинуваченого.
Процедура в Україні запроваджена з жовтня 2014 року і застосовується до злочинів, які розслідує СБУ. Переважно, це:
Спеціальне розслідування поширене щодо підозрюваних, які понад шість місяців переховуються від слідства та суду, щоб уникнути кримінальної відповідальності. Це стосується людей, щодо яких є дані про їхнє перебування за межами України або на тимчасово окупованій території України.
Вирок — 10 років тюрми за колабораційну діяльність. Крім того, чоловіку заборонили обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 15 років, а також постановили конфіскувати в нього все майно.
Михайло має місяць на оскарження вердикту, який оголосили 25 вересня 2025 року.
Раніше Вільне Радіо писало про жінку з Покровська, яка передавала ФСБ дані про українських військових та отримала покарання. За зраду держави вона проведе до 15 років у вʼязниці, а її майно заберуть.