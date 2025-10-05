Підтримати
10 років ув’язнення заочно отримав “заступник голови” окупаційної адміністрації на Донеччині: деталі справи

Олена Русінова
Суд. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Суд визнав винним у колабораційній діяльності уродженця селища Новий Світ Кальміуського району. Він погодився співпрацювати з окупантами й обійняв псевдопосаду в так званій “адміністрації Старобешівського району ДНР”. За рішенням суду, чоловік проведе 10 років у в’язниці з конфіскацією майна та забороною обіймати державні посади протягом 15 років.

Про вирок у цій справі журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного реєстру судових рішень. Ім’я обвинуваченого оприлюднили на сайті “Судова влада”.

Як встановило слідство, обвинувачений Михайло О. у жовтні 2023 року перебував на тимчасово окупованій території та добровільно погодився співпрацювати з новоствореною окупаційною адміністрацією. Згодом, у лютому 2024 року, чоловік отримав нову посаду “заступника голови адміністрації Старобешівського муніципального округу ДНР”.

Таким чином фігурант сприяв окупаційній владі, виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у незаконно створених органах так званої “ДНР” та підтримував дії держави-агресора.

Під час судового розгляду адвокат зазначив, що не мав можливості зв’язатися зі своїм підзахисним і отримати його позицію щодо обвинувачень. 

Слідчі у справі дійшли висновків, що наявних відео- та фотодоказів достатньо для оголошення вироку. 

Своє рішення суд оголосив за процедурою in absentia, тобто без присутності обвинуваченого.

Для довідки:

In absentia — це спеціальна процедура кримінального провадження (досудового розслідування та судового розгляду) за відсутності підозрюваного або обвинуваченого.

Процедура в Україні запроваджена з жовтня 2014 року і застосовується до злочинів, які розслідує СБУ. Переважно, це:

  • злочини  проти основ національної безпеки України,
  • злочини проти громадської безпеки,
  • злочини проти миру,
  • злочини проти безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Спеціальне розслідування поширене щодо підозрюваних, які понад шість місяців переховуються від слідства та суду, щоб уникнути кримінальної відповідальності. Це стосується людей, щодо яких є дані про їхнє перебування за межами України або на тимчасово окупованій території України.

Вирок — 10 років тюрми за колабораційну діяльність. Крім того, чоловіку заборонили обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 15 років, а також постановили конфіскувати в нього все майно.

Михайло має місяць на оскарження вердикту, який оголосили 25 вересня 2025 року.

Раніше Вільне Радіо писало про жінку з Покровська, яка передавала ФСБ дані про українських військових та отримала покарання. За зраду держави вона проведе до 15 років у вʼязниці, а її майно заберуть.

