Суд визнав винним у колабораційній діяльності уродженця селища Новий Світ Кальміуського району. Він погодився співпрацювати з окупантами й обійняв псевдопосаду в так званій “адміністрації Старобешівського району ДНР”. За рішенням суду, чоловік проведе 10 років у в’язниці з конфіскацією майна та забороною обіймати державні посади протягом 15 років.

Про вирок у цій справі журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного реєстру судових рішень. Ім’я обвинуваченого оприлюднили на сайті “Судова влада”.

Як встановило слідство, обвинувачений Михайло О. у жовтні 2023 року перебував на тимчасово окупованій території та добровільно погодився співпрацювати з новоствореною окупаційною адміністрацією. Згодом, у лютому 2024 року, чоловік отримав нову посаду “заступника голови адміністрації Старобешівського муніципального округу ДНР”.

Таким чином фігурант сприяв окупаційній владі, виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у незаконно створених органах так званої “ДНР” та підтримував дії держави-агресора.

Під час судового розгляду адвокат зазначив, що не мав можливості зв’язатися зі своїм підзахисним і отримати його позицію щодо обвинувачень.

Слідчі у справі дійшли висновків, що наявних відео- та фотодоказів достатньо для оголошення вироку.

Своє рішення суд оголосив за процедурою in absentia, тобто без присутності обвинуваченого.

Для довідки: In absentia — це спеціальна процедура кримінального провадження (досудового розслідування та судового розгляду) за відсутності підозрюваного або обвинуваченого. Процедура в Україні запроваджена з жовтня 2014 року і застосовується до злочинів, які розслідує СБУ. Переважно, це: злочини проти основ національної безпеки України,

злочини проти громадської безпеки, злочини проти миру, злочини проти безпеки людства та міжнародного правопорядку. Спеціальне розслідування поширене щодо підозрюваних, які понад шість місяців переховуються від слідства та суду, щоб уникнути кримінальної відповідальності. Це стосується людей, щодо яких є дані про їхнє перебування за межами України або на тимчасово окупованій території України.

Вирок — 10 років тюрми за колабораційну діяльність. Крім того, чоловіку заборонили обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 15 років, а також постановили конфіскувати в нього все майно.

Михайло має місяць на оскарження вердикту, який оголосили 25 вересня 2025 року.

