Яна К. з Покровська передавала російським спецслужбам дані про пересування українських військових, місця їхнього проживання та наслідки обстрілів. За зраду держави вона проведе до 15 років у вʼязниці, а її майно заберуть.
Журналісти Вільного Радіо дізналися про цей вирок із Єдиного реєстру судових рішень, а на порталі “Судова влада” оприлюднили ім’я засудженої.
За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення Яна К. з Покровська переписувалась із співробітником ФСБ РФ. Він розпитував про пересування та бази українських військ, а також про наслідки обстрілів. Ці дані могли використовувати для подальшого використання проти України.
З жовтня по грудень 2023 року Яна систематично пересилала такі дані:
Слідчі зʼясували, що щоб приховати сліди, жінка користувалася телефоном доньки та спеціально встановлювала функцію автоматичного видалення листування. Це дозволяло їй уникати фіксації переписок під час перевірок.
У суді Яна частково визнала провину. Вона заявила, що вступила у Telegram-групу, де дізнавалася новини про місто та регіон. Через групу вона познайомилася з адміністратором чату, який публікував новини та просив повідомляти про “прильоти” й обстріли.
За її словами, вона не знала, що він є співробітником ФСБ, і вважала, що передає дані лише “з чуток та місцевих Telegram-каналів”.
Слідчі зазначили, що пояснення жінки не відповідають дійсності. Докази свідчили, що вона свідомо передавала інформацію, яка могла шкодити обороні України.
Суд визнав Яну К. винною в державній зраді (за ч. 2 статті 111 КК України) та призначив їй 15 років ув’язнення з конфіскацією телефону і стягненням 11 359 грн на користь держави.
Строк відбування покарання починається з дати фактичного затримання — 24 січня 2024 року. До набрання вироком сили вона перебуватиме під вартою, як і весь час слідства.
Зазначимо, на утриманні жінки були двоє малолітніх дітей, що буде з ними у вироку не уточнюється.
