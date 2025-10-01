Жительку Покровська засудили до 15 років ув’язнення за передачу даних ФСБ. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Яна К. з Покровська передавала російським спецслужбам дані про пересування українських військових, місця їхнього проживання та наслідки обстрілів. За зраду держави вона проведе до 15 років у вʼязниці, а її майно заберуть.

Журналісти Вільного Радіо дізналися про цей вирок із Єдиного реєстру судових рішень, а на порталі “Судова влада” оприлюднили ім’я засудженої.

Писала агенту ФСБ з телефона неповнолітньої доньки

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення Яна К. з Покровська переписувалась із співробітником ФСБ РФ. Він розпитував про пересування та бази українських військ, а також про наслідки обстрілів. Ці дані могли використовувати для подальшого використання проти України.

З жовтня по грудень 2023 року Яна систематично пересилала такі дані:

пересування військової техніки та особового складу ЗСУ в Покровському районі;

пуски ракет та вибухи у місті та його околицях;

розташування українських військових в освітніх закладах;

проведення фільтраційних заходів СБУ та перевірки цивільних;

прибуття та розміщення військ у містах Родинське та Українськ;

пересування техніки з Донеччини в інші області.

Слідчі зʼясували, що щоб приховати сліди, жінка користувалася телефоном доньки та спеціально встановлювала функцію автоматичного видалення листування. Це дозволяло їй уникати фіксації переписок під час перевірок.

Провину визнала частково та заявила: вважала, що надсилає чутки просто адміністратору телеграм-каналу про атаки

У суді Яна частково визнала провину. Вона заявила, що вступила у Telegram-групу, де дізнавалася новини про місто та регіон. Через групу вона познайомилася з адміністратором чату, який публікував новини та просив повідомляти про “прильоти” й обстріли.

За її словами, вона не знала, що він є співробітником ФСБ, і вважала, що передає дані лише “з чуток та місцевих Telegram-каналів”.

Слідчі зазначили, що пояснення жінки не відповідають дійсності. Докази свідчили, що вона свідомо передавала інформацію, яка могла шкодити обороні України.

Мати двох неповнолітніх дітей увʼязнили на 15 років

Суд визнав Яну К. винною в державній зраді (за ч. 2 статті 111 КК України) та призначив їй 15 років ув’язнення з конфіскацією телефону і стягненням 11 359 грн на користь держави.

Строк відбування покарання починається з дати фактичного затримання — 24 січня 2024 року. До набрання вироком сили вона перебуватиме під вартою, як і весь час слідства.

Зазначимо, на утриманні жінки були двоє малолітніх дітей, що буде з ними у вироку не уточнюється.

Раніше ми розповідали про жительку Українська, яка повідомляла окупантам дані про розташування українських військових. Суд визнав її винною у державній зраді та призначив 15 років ув’язнення.