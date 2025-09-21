Вирок суду про ув’язнення. Ілюстративне фото: Національна асоціація адвокатів України

Жінку з міста Українськ Покровського району засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд визнав її винною у державній зраді. Фігурантка передавала дані окупантам про розташування українських військових.

Про вирок у справі журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Що відомо про справу

За матеріалами слідства, у січні 2023 року житель Донеччини (його справа розглядається окремо) погодився співпрацювати з представником розвідки сухопутних військ РФ. Той пропонував за гроші передавати інформацію про розташування та переміщення українських військ у Покровському районі.

До цієї “роботи” чоловік залучив місцеву жительку. Вони спілкувалися через месенджер і домовилися видаляти листування для конспірації.

Слідчі встановили, що у липні 2023 року жінка передала координати розташування українських військових у лісосмузі між Селидовим та Українськом. А у січні 2024 року повідомила про місце перебування особового складу та техніки ЗСУ в одній із будівель.

Позиція обвинуваченої

На суді жінка провину не визнала. Вона заявила, що нікому не передавала координати та не спілкувалася з представниками держави-агресора. Також повідомила, що перед процедурою обшуків українські військові нібито забрали її телефони й користувались ними.

Втім, суд, ознайомившись з усіма доказами, визнав її вину доведеною.

Вирок

Фігурантку засудили за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Їй призначили 15 років ув’язнення та конфіскацію всього майна. Також жінка має відшкодувати понад 22 тисячі гривень за проведення експертизи.

Вирок набрав чинності 16 вересня 2025 року, апеляцію можна подати протягом 30 днів з цієї дати.

Строк відбування покарання рахуватимуть з 7 травня 2024 року — дня затримання засудженої.

