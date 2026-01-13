10 вчителів Бахмутської громади отримають заохочення у 2026-2027 роках за підготовку вихованців до олімпіад: яка сума

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Влада Бахмута запланувала упродовж 2026-2027 років спрямувати гроші на заохочення 10 вчителів громади. Підтримку надаватимуть за здобутки їхніх вихованців на всеукраїнських або ж міжнародних конкурсах.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із затвердженої програми “Освіта Бахмутської міської територіальної громади”.

За документами, упродовж 2026 та 2027 років із бюджету Бахмутської громади планують спрямувати 73,2 тисячі гривень на заохочення для вчителів. Зокрема, цьогоріч на ініціативу заклали 36,6 тисячі гривень, ще стільки ж — на наступний.

Таку матеріальну підтримку, кажуть посадовці, зможуть отримати загалом 10 педагогів, які підготували учнів — переможців або призерів — до міжнародних та всеукраїнських:

інтелектуальних конкурсів;

олімпіад;

захисту науково-дослідницьких робіт МАН;

отримали 200 балів на НМТ.

Нагадаємо, не менш як 258 тисяч гривень з бюджету Бахмутської громади піде на виплати стипендій обдарованим дітям у 2026-2027 роках. Це одноразова підтримка, яку планують перераховувати влітку.