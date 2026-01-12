Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Не менш як 258 тисяч гривень з бюджету Бахмутської громади піде на виплати стипендій обдарованим дітям у 2026-2027 роках. Це одноразова підтримка, яку планують перераховувати влітку.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із затвердженої програми “Освіта Бахмутської міської територіальної громади”.

За документами, упродовж 2026 та 2027 років із бюджету Бахмутської громади планують спрямувати 258 тисяч гривень на стипендії для обдарованих дітей. Так, цьогоріч на ініціативу заклали 129 тисяч гривень, ще стільки ж — на наступний.

Кошти, як пишуть посадовці, мають стимулювати молодь до участі в інтелектуальних спортивних та творчих змаганнях. Підтримка розрахована на 43 учнів і вихованців — по 3 тисяч гривень.

Відомо, що стипендію виплачуватимуть одноразово у червні-липні цього та наступних років.

