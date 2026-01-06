За рік заклади середньої освіти Донеччини втратили понад 12 тисяч учнів. Фото: iStock

На початку навчального року 2025-2026 до закладів загальної середньої освіти Донецької області повернулися 63,8 тисячі учнів. Це менше показників попереднього року навчання: на тлі евакуації цивільних за межі регіону та країни кількість учнів у закладах освіти Донеччини поступово зменшується.

Актуальні статистичні дані стосовно стану системи освіти у Донецькій області журналісти Вільного Радіо знайшли у Програмі економічного і соціального розвитку Донецької області на 2026 рік, яка опублікована на сайті Донецької обласної Державної адміністрації.

У вересні 2025 року в регіоні розпочали навчальний рік 209 закладів середньої освіти, зокрема, школи та ліцеї працювали у дистанційному форматі. Ще чотири заклади та два структурні підрозділи поєднували очне і дистанційне навчання, оскільки функціонували в евакуації.

Навчалися у цих закладах загалом 63,8 тисячі учнів. У 2024-му почали навчальний рік у закладах середньої освіти Донеччини 76,3 тис. учнів, що на понад 12 тисяч більше, ніж у поточному році.

Нагадаємо, як і протягом попередніх років вторгнення, у 2025 році система освіти у Донецькій області продовжувала поступово скорочуватись. Кількість закладів, їхніх працівників та здобувачів освіти вкотре зменшилася. Найбільш стрімким падінням відзначилися садочки та інші заклади для дошкільнят: за рік вони втратили майже половину своїх вихованців.