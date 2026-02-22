Скільки вироків винесли за “найманство” у т.з. “ДНР” за неповні два місяці 2026 року. Колаж: Вільне Радіо

У самоназваному “Верховному суді ДНР” за неповні два місяці 2026 року винесли 10 заочних вироків іноземцям, які боронять Україну в лавах ЗСУ. Всі ці незаконні вироки діють лише в російській юрисдикції. Серед засуджених — громадяни Японії, Грузії, Колумбії та інших країн. Розповідаємо, які терміни ув’язнення виносять окупаційні “судді”.

Журналісти Вільного Радіо проаналізували відкриті дані із судової системи підконтрольної Кремлю адміністрації на тимчасово окупованій частині Донеччини.

Стаття 359 Кримінального кодексу Росії “Найманство” передбачає кримінальну відповідальність за вербування, навчання, фінансування, матеріальне забезпечення або використання найманців у збройних конфліктах. Максимальне покарання за цією статтею — до 18 років у в’язниці.

Однак важливо наголосити, що найманцями можна вважати лише громадян інших країн, які не входять до регулярних збройних сил держави, на боці якої воюють. Отже, іноземці, які підписали контракт зі Збройними силами України, — не найманці. Відповідно до норм міжнародного права вони мають правовий статус комбатантів і в разі полону захищені Женевськими конвенціями як військовополонені.

Крім того, на боці російської армії також воюють громадяни третіх держав: Північної Кореї, Сирії, Непалу тощо. Цей факт демонструє подвійні стандарти у російській судовій практиці.

Які вироки виносили у фейковому “Верховному суді ДНР” за “найманство”

Усі наведені “вироки” винесли протягом січня та більшої частини лютого 2026 року іноземцям, які боронять Україну від окупантів. Зокрема:

20 лютого окупанти винесли “вирок” 33-річному громадянину Швеції Хагерту Алексу Пертту Юхану. Його засудили до 13 років ув’язнення та штрафу в 1,3 млн рублів (близько 760 тис. грн) за допомогу ЗСУ протягом зими–весни 2023–24 років;

19 лютого самоназваний суд виніс “вирок” громадянину Колумбії Д. (найчастіше у вироках замість імені або прізвища “підсудного” вказують лише першу літеру, ймовірно, прізвища) — 14 років у в’язниці;

18 лютого загарбники засудили громадянина Канади Б. до 6,5 років ув’язнення та штрафу у 211 тис. рублів (близько 119 тис. грн);

17 лютого т.з. “суд” призначив громадянину Грузії Ц. 14 років ув’язнення і штраф у 7,6 млн рублів (близько 4,2 млн грн);

13 лютого окупанти засудили громадянина Японії М. до 14 років ув’язнення та 3 млн рублів (близько 1,7 млн грн) штрафу;

того ж дня загарбники винесли “вирок” громадянину Фінляндії С. — 14 років позбавлення волі та штраф у 5,2 млн рублів (близько 2,9 млн грн);

10 лютого т.з. “суд” оголосив “вирок” громадянину Іспанії А. — 14 років ув’язнення та штраф у 3,2 млн рублів (близько 1,8 млн грн);

3 лютого окупанти засудили громадянина Італії К. до 14 років ув’язнення та штрафу у 590 тис. рублів (близько 332 тис. грн);

22 січня загарбники винесли “вирок” 40-річному громадянину Бразилії Н.А.Р., який протягом весни–літа 2024 року боронив Україну на боці ЗСУ. Покарання — 13 років і 6 місяців ув’язнення та 523 тис. рублів (близько 294 тис. грн) штрафу;

15 січня окупаційний “суд” оголосив “вирок” 40-річному громадянину Грузії Руруа І.Г. , який у період із 1 квітня 2023 року по 8 вересня 2025 року воював на боці ЗСУ. Покарання — 13 років у колонії суворого режиму та штраф у 2,6 млн рублів (близько 1,4 млн грн).

Зазначимо, усі ці “вироки” — заочні, більша частина з них не набрала своєї дії. Крім того, такі незаконні вироки чинні в російській юрисдикції та не мають юридичної сили в інших країнах.

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали про те, що у 2025 році жителі тимчасово окупованої частини Донеччини отримали 11 незаконних вироків за російськими статтями “Шпигунство” та “Державна зрада”. Більшість серед засуджених — громадяни України. Лише один “вирок” оголосили громадянці Росії, яка працювала у російській службі МНС. Серед засуджених є один неповнолітній та нібито позаштатний співробітник СБУ.