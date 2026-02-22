Зробити резюме статті: (ChatGPT)
У самоназваному “Верховному суді ДНР” за неповні два місяці 2026 року винесли 10 заочних вироків іноземцям, які боронять Україну в лавах ЗСУ. Всі ці незаконні вироки діють лише в російській юрисдикції. Серед засуджених — громадяни Японії, Грузії, Колумбії та інших країн. Розповідаємо, які терміни ув’язнення виносять окупаційні “судді”.
Журналісти Вільного Радіо проаналізували відкриті дані із судової системи підконтрольної Кремлю адміністрації на тимчасово окупованій частині Донеччини.
Стаття 359 Кримінального кодексу Росії “Найманство” передбачає кримінальну відповідальність за вербування, навчання, фінансування, матеріальне забезпечення або використання найманців у збройних конфліктах. Максимальне покарання за цією статтею — до 18 років у в’язниці.
Однак важливо наголосити, що найманцями можна вважати лише громадян інших країн, які не входять до регулярних збройних сил держави, на боці якої воюють. Отже, іноземці, які підписали контракт зі Збройними силами України, — не найманці. Відповідно до норм міжнародного права вони мають правовий статус комбатантів і в разі полону захищені Женевськими конвенціями як військовополонені.
Крім того, на боці російської армії також воюють громадяни третіх держав: Північної Кореї, Сирії, Непалу тощо. Цей факт демонструє подвійні стандарти у російській судовій практиці.
Усі наведені “вироки” винесли протягом січня та більшої частини лютого 2026 року іноземцям, які боронять Україну від окупантів. Зокрема:
Зазначимо, усі ці “вироки” — заочні, більша частина з них не набрала своєї дії. Крім того, такі незаконні вироки чинні в російській юрисдикції та не мають юридичної сили в інших країнах.
Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали про те, що у 2025 році жителі тимчасово окупованої частини Донеччини отримали 11 незаконних вироків за російськими статтями “Шпигунство” та “Державна зрада”. Більшість серед засуджених — громадяни України. Лише один “вирок” оголосили громадянці Росії, яка працювала у російській службі МНС. Серед засуджених є один неповнолітній та нібито позаштатний співробітник СБУ.