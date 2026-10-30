Яка вартість комунального майна Торецька, яка залишилася в окупації

Палац культури “Україна” у Торецьку. Фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Щонайменше 106,3 млн грн — така балансова вартість комунального майна Торецької громади, яке залишилося в окупації. Йдеться про десятки закладів освіти, медичних установ, адміністративних будівель та інших приміщень. Водночас вартість деяких інших об’єктів визначити неможливо — вся їхня документація була втрачена під час боїв за місто.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді Торецької міської військової адміністрації на інформаційний запит.

Загалом в окупації залишилося комунальне майно балансовою вартістю щонайменше 106 млн 365 тис. грн. Це сума, за якою будівлі та інші обʼєкти обліковувалися в бухгалтерських документах.

В окупації залишилися 16 шкіл і 13 дитсадків Торецької громади

Найбільша частина комунального майна, яке залишилося на тимчасово окупованій території, перебувала на балансі управління освіти Торецької міської ради. Загальна вартість цих обʼєктів становить близько 83,6 млн грн.

Більша частина суми припадає на 16 шкіл, які оцінювали у 62,3 млн грн. Ще 14,8 млн грн — балансова вартість 13 дитячих садків.

Крім них, на окупованій території залишилися:

два заклади позашкільної освіти вартістю 2,9 млн грн;

дитячо-юнацька спортивна школа — 2,7 млн грн;

будівля управління освіти — 753 тис. грн;

інклюзивно-ресурсний центр — 235 тис. грн.

Лікарня, сім амбулаторій та адмінбудівлі: яке ще майно залишилося в окупації

На окупованій території залишилося також майно медичних установ Торецької громади. Зокрема, Центральна міська лікарня мала на балансі 22 споруди загальною вартістю 11,75 млн грн.

Ще сім амбулаторій належали Центру первинної медико-санітарної допомоги. Їхня балансова вартість становила 3,2 млн грн. Ці медичні заклади розташовувалися, зокрема, у Залізному, Північному, Нью-Йорку та Щербинівці.

Також в окупації залишилися девʼять адміністративних будівель і нежитлових приміщень, які перебували на балансі Торецької міської військової адміністрації. Їхня загальна вартість — близько 7,5 млн грн.

Серед іншого комунального майна:

пʼять споруд відділу культури вартістю 118 тис. грн;

будівля Центру соціально-психологічної реабілітації дітей на вулиці Гоголя вартістю 164 тис. грн.

Зазначимо, понад 106 мільйонів гривень — не кінцева сума вартості комунального майна, яке залишилося в окупації. У відповіді на запит журналістів представники Торецької МВА зазначили, що не можуть надати дані про балансову вартість майна комунальних підприємств.

Причина — знищення бухгалтерської документації внаслідок російської збройної агресії.

Нагадаємо, переселенці з Торецької громади, які проживають у Дніпрі та Дніпропетровській області, можуть отримати по 2 тис. грн щоквартальної допомоги від благодійників.