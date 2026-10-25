Допомога 2000 грн для ВПО з Торецької громади, які живуть на Дніпропетровщині: умови та документи

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Жителі Торецької громади, які переїхали до Дніпра або інших населених пунктів Дніпропетровщини, можуть отримати грошову допомогу від благодійного фонду Global Empowerment Mission Ukraine. Розмір виплати становить 2000 гривень на людину щокварталу. Претендувати на підтримку можуть переселенці з визначених пільгових категорій, які раніше отримували продуктові набори від благодійників. Розповідаємо, кому доступна допомога та як її оформити.
Про це можливість отримати виплати повідомили у Торецькій міській військовій адміністрації.
Грошову допомогу надає благодійна організація Global Empowerment Mission Ukraine. Розмір підтримки — 2000 гривень на одну людину за квартал.
Отримати виплату можуть жителі Торецької громади, які належать до однієї з таких категорій:
Водночас належності до пільгової категорії недостатньо. Заявники мають відповідати ще кільком умовам одночасно:
Для отримання допомоги заявникам необхідно підготувати копії таких документів:
Крім основного пакета, необхідно надати документ, який підтверджує право на допомогу за відповідною категорією. Це може бути:
Кожну копію потрібно засвідчити самостійно: написати “Згідно з оригіналом”, поставити особистий підпис, зазначити імʼя, прізвище та дату.
У Торецькій МВА попереджають, що заяви з неповним пакетом документів не розглядатимуть.
Документи приймають у Культурному просторі Торецької громади у Дніпрі за адресою: проспект Лесі Українки, 55, Центральний район.
Раніше приймання документів планували завершити 23 жовтня, однак цей термін продовжили. З 26 по 29 жовтня у просторі громади також працюватимуть представники ПУМБ. У ці дні заявники зможуть оформити дебетову картку, необхідну для отримання виплат.
Уточнити графік прийому документів та інші деталі можна в Управлінні соціального захисту населення за телефоном:
+38 066 456 71 70 — з понеділка до пʼятниці, з 9:00 до 15:00.
Раніше ми писали, що у Костянтинівській громаді розширили перелік жителів, які можуть отримати матеріальну допомогу з місцевого бюджету. Йдеться про дві окремі виплати: від 10 до 15 тисяч гривень на придбання твердого палива та 5 тисяч гривень для людей з інвалідністю, які перебувають у складних життєвих обставинах. Подати заяви на обидві виплати можна до 10 грудня 2026 року.