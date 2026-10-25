Допомога 2000 грн для ВПО з Торецької громади, які живуть на Дніпропетровщині: умови та документи

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Жителі Торецької громади, які переїхали до Дніпра або інших населених пунктів Дніпропетровщини, можуть отримати грошову допомогу від благодійного фонду Global Empowerment Mission Ukraine. Розмір виплати становить 2000 гривень на людину щокварталу. Претендувати на підтримку можуть переселенці з визначених пільгових категорій, які раніше отримували продуктові набори від благодійників. Розповідаємо, кому доступна допомога та як її оформити.

Про це можливість отримати виплати повідомили у Торецькій міській військовій адміністрації.

Хто з переселенців Торецької громади може отримати 2000 гривень

Грошову допомогу надає благодійна організація Global Empowerment Mission Ukraine. Розмір підтримки — 2000 гривень на одну людину за квартал.

Отримати виплату можуть жителі Торецької громади, які належать до однієї з таких категорій:

пенсіонери та люди віком від 60 років;

люди з інвалідністю I, II або III групи;

діти з інвалідністю — допомогу оформлює один із батьків або законний представник;

багатодітні родини — отримувачами можуть бути батько та мати;

одинокі матері або батьки, які самостійно виховують дітей;

опікуни;

сімʼї загиблих — виплату може оформити вдова або вдівець;

сімʼї зниклих безвісти — отримувачем може бути дружина або чоловік;

сімʼї людей, які перебувають у полоні — допомогу оформлює дружина або чоловік;

люди, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Водночас належності до пільгової категорії недостатньо. Заявники мають відповідати ще кільком умовам одночасно:

мати статус ВПО та фактично проживати у Дніпрі або Дніпропетровській області;

протягом 2025 року отримувати продуктові набори GEM & HGBF box;

належати до однієї із зазначених пільгових категорій;

не оформлювати цю грошову допомогу у 2026 році.

Які документи потрібні для оформлення виплати

Для отримання допомоги заявникам необхідно підготувати копії таких документів:

паспорта громадянина України або ID-картки;

реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);

довідки ВПО, оформленої у Дніпропетровській області;

реквізитів банківського рахунку у форматі IBAN.

Крім основного пакета, необхідно надати документ, який підтверджує право на допомогу за відповідною категорією. Це може бути:

пенсійне посвідчення;

посвідчення багатодітної родини;

витяг із Державного реєстру актів цивільного стану про народження дитини із зазначенням відомостей про батька відповідно до статті 135 Сімейного кодексу України;

акт МСЕК;

посвідчення про отримання державної соціальної допомоги на дитину з інвалідністю або відповідний медичний висновок;

рішення суду про встановлення опіки;

посвідчення члена сімʼї загиблого Захисника чи Захисниці України;

сповіщення про зникнення людини безвісти за особливих обставин;

посвідчення постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС.

Кожну копію потрібно засвідчити самостійно: написати “Згідно з оригіналом”, поставити особистий підпис, зазначити імʼя, прізвище та дату.

У Торецькій МВА попереджають, що заяви з неповним пакетом документів не розглядатимуть.

Куди звертатися для оформлення допомоги

Документи приймають у Культурному просторі Торецької громади у Дніпрі за адресою: проспект Лесі Українки, 55, Центральний район.

Раніше приймання документів планували завершити 23 жовтня, однак цей термін продовжили. З 26 по 29 жовтня у просторі громади також працюватимуть представники ПУМБ. У ці дні заявники зможуть оформити дебетову картку, необхідну для отримання виплат.

Уточнити графік прийому документів та інші деталі можна в Управлінні соціального захисту населення за телефоном:

+38 066 456 71 70 — з понеділка до пʼятниці, з 9:00 до 15:00.

Раніше ми писали, що у Костянтинівській громаді розширили перелік жителів, які можуть отримати матеріальну допомогу з місцевого бюджету. Йдеться про дві окремі виплати: від 10 до 15 тисяч гривень на придбання твердого палива та 5 тисяч гривень для людей з інвалідністю, які перебувають у складних життєвих обставинах. Подати заяви на обидві виплати можна до 10 грудня 2026 року.