Матеріальна допомога у Костянтинівській громаді 2026: хто може отримати 5–15 тисяч гривень

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У Костянтинівській громаді розширили перелік жителів, які можуть отримати матеріальну допомогу з місцевого бюджету. Йдеться про дві окремі виплати: від 10 до 15 тисяч гривень на придбання твердого палива та 5 тисяч гривень для людей з інвалідністю, які перебувають у складних життєвих обставинах. Подати заяви на обидві виплати можна до 10 грудня 2026 року. Розповідаємо, хто має право на гроші та які документи знадобляться.
Про зміни повідомили у Костянтинівській міській військовій адміністрації.
У громаді розширили перелік категорій населення, які можуть претендувати на одноразову допомогу для підготовки до опалювального сезону.
Гроші призначені для придбання твердого пічного палива. Отримати їх можуть люди, які проживають у будинках із пічним опаленням, зокрема й переселенці, якщо вони відповідають умовам програми.
Відтепер на виплату також можуть претендувати домогосподарства, у яких є люди з інвалідністю III групи, діти під опікою чи піклуванням, багатодітні родини та люди віком від 65 років.
Загалом допомога передбачена для домогосподарств, до складу яких входять представники таких категорій:
Гроші виплачують одноразово на одне домогосподарство. Також серед отримувачів допомоги передбачені дитячі будинки сімейного типу та прийомні сімʼї.
Розмір виплати залежить від загальної площі житла:
Для отримання виплати необхідно подати наступні документи:
Залежно від обставин заявника можуть попросити надати додаткові документи. Звернутися по допомогу потрібно до 10 грудня 2026 року.
Уточнити умови та перелік документів можна в управлінні соціальної та ветеранської політики Костянтинівської міської ради за телефонами:
Окремо у Костянтинівській громаді розширили коло отримувачів матеріальної допомоги для людей, які перебувають у складних життєвих обставинах.
Тепер на 5 тисяч гривень можуть претендувати:
Цю допомогу виплачують один раз на рік коштом бюджету громади.
Для оформлення необхідно підготувати:
Заяви на цю виплату також прийматимуть до 10 грудня 2026 року.
Проконсультуватися щодо допомоги можна за телефонами:
Обидві виплати оформлює управління соціальної та ветеранської політики Костянтинівської міської ради. Графік роботи управління:
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