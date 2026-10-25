Матеріальна допомога у Костянтинівській громаді 2026: хто може отримати 5–15 тисяч гривень

У Костянтинівській громаді розширили перелік жителів, які можуть отримати матеріальну допомогу. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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У Костянтинівській громаді розширили перелік жителів, які можуть отримати матеріальну допомогу з місцевого бюджету. Йдеться про дві окремі виплати: від 10 до 15 тисяч гривень на придбання твердого палива та 5 тисяч гривень для людей з інвалідністю, які перебувають у складних життєвих обставинах. Подати заяви на обидві виплати можна до 10 грудня 2026 року. Розповідаємо, хто має право на гроші та які документи знадобляться.

Про зміни повідомили у Костянтинівській міській військовій адміністрації.

Допомога на тверде паливо: хто може отримати 10 або 15 тисяч гривень

У громаді розширили перелік категорій населення, які можуть претендувати на одноразову допомогу для підготовки до опалювального сезону.

Гроші призначені для придбання твердого пічного палива. Отримати їх можуть люди, які проживають у будинках із пічним опаленням, зокрема й переселенці, якщо вони відповідають умовам програми.

Відтепер на виплату також можуть претендувати домогосподарства, у яких є люди з інвалідністю III групи, діти під опікою чи піклуванням, багатодітні родини та люди віком від 65 років.

Загалом допомога передбачена для домогосподарств, до складу яких входять представники таких категорій:

люди з інвалідністю I, II або III групи;

діти з інвалідністю;

діти, які перебувають під опікою чи піклуванням;

багатодітні родини;

люди віком від 65 років;

члени сімей загиблих або померлих військових.

Гроші виплачують одноразово на одне домогосподарство. Також серед отримувачів допомоги передбачені дитячі будинки сімейного типу та прийомні сімʼї.

Розмір виплати залежить від загальної площі житла:

10 000 гривень — якщо площа будинку становить до 50 квадратних метрів включно;

15 000 гривень — якщо площа перевищує 50 квадратних метрів.

Для отримання виплати необхідно подати наступні документи:

заяву в довільній формі;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

витяг із реєстру територіальної громади про місце проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або паспорт із відповідною відміткою про відмову від нього;

документ, що підтверджує належність до пільгової категорії;

свідоцтво про народження дитини, якщо це необхідно;

довідку ВПО — для переселенців;

документ, який підтверджує наявність пічного опалення за фактичним місцем проживання;

документ про загальну площу житла понад 50 квадратних метрів — для отримання більшої виплати;

витяг з електронного військово-облікового документа — для чоловіків віком від 25 до 60 років, крім людей з інвалідністю;

банківські реквізити IBAN для зарахування грошей.

Залежно від обставин заявника можуть попросити надати додаткові документи. Звернутися по допомогу потрібно до 10 грудня 2026 року.

Уточнити умови та перелік документів можна в управлінні соціальної та ветеранської політики Костянтинівської міської ради за телефонами:

099 271 72 86;

099 402 30 15.

Ще одна виплата — 5 тисяч гривень для людей з інвалідністю

Окремо у Костянтинівській громаді розширили коло отримувачів матеріальної допомоги для людей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Тепер на 5 тисяч гривень можуть претендувати:

люди з інвалідністю II групи;

люди з інвалідністю III групи віком від 60 років.

Цю допомогу виплачують один раз на рік коштом бюджету громади.

Для оформлення необхідно підготувати:

заяву в довільній формі;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

витяг із реєстру територіальної громади про місце проживання;

ідентифікаційний код або паспорт із відміткою про відмову від нього з релігійних переконань;

копію висновку МСЕК, якщо інвалідність встановили до 1 січня 2025 року;

витяг із рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, якщо інвалідність встановили з 1 січня 2025 року;

банківські реквізити для перерахування коштів.

Заяви на цю виплату також прийматимуть до 10 грудня 2026 року.

Проконсультуватися щодо допомоги можна за телефонами:

099 806 78 19;

050 586 24 49;

075 218 44 32;

099 273 67 82;

075 980 11 86;

099 271 72 86;

099 402 30 15.

Обидві виплати оформлює управління соціальної та ветеранської політики Костянтинівської міської ради. Графік роботи управління:

понеділок — четвер: із 08:00 до 17:00;

пʼятниця: із 08:00 до 15:45;

перерва: із 12:00 до 12:45.

Нагадаємо, що до 8 ранку понеділка, 26 жовтня, в Україні тимчасово не працюватимуть державні реєстри Міністерства юстиції. Через це українці не зможуть скористатися частиною послуг у “Дії” та ЦНАПах.