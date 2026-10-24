Реєстри Мін’юсту не працюватимуть до ранку 26 жовтня: які послуги недоступні в “Дії” та ЦНАПах

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До 8 ранку понеділка, 26 жовтня, в Україні тимчасово не працюватимуть державні реєстри Міністерства юстиції. Через це українці не зможуть скористатися частиною послуг у “Дії” та ЦНАПах, зокрема зареєструвати акти цивільного стану, перереєструвати автомобіль, оформити бронювання або подати заяву до міжнародного Реєстру збитків.
Про це повідомили в Міністерстві юстиції України.
Обмеження діють із 22:00 23 жовтня. Державне підприємство “Національні інформаційні системи” проводить планові технічні роботи та оновлює програмне забезпечення реєстрів. Це пов’язано з набранням чинності Законом №4833-IX, який передбачає цифровізацію виконавчого провадження — процедури примусового стягнення боргів.
На доступність деяких сервісів також впливають технічні роботи в реєстрі платників податків. Їх із 00:00 24 жовтня проводить Державна податкова служба, уточнили в “Дії”.
У застосунку “Дія” до завершення технічних робіт не можна буде скористатися такими послугами:
На порталі тимчасово недоступні деякі послуги для бізнесу, соціальні сервіси та довідки, послуги з військового обліку й бронювання, а також подання заяв до міжнародного Реєстру збитків.
До восьмої ранку 26 жовтня сервісні центри Міністерства внутрішніх справ також не надаватимуть частину послуг із реєстрації транспортних засобів. Зокрема, це стосується послуг зі зміни власника автомобіля.
У Мін’юсті радять врахувати тимчасові обмеження тим, хто планує оформлювати документи або користуватися державними сервісами цими днями.
Нагадаємо, з кінця вересня українці можуть подавати через портал “Дія” заяви до міжнародного Реєстру збитків за всіма 43 категоріями.