 Реєстри Мін’юсту не працюватимуть до ранку 26 жовтня: які послуги недоступні в “Дії” та ЦНАПах
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Деякі послуги в “Дії” та ЦНАПах не працюватимуть до ранку 26 жовтня: деталі

Валерія Пащенко
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До 8 ранку понеділка, 26 жовтня, в Україні тимчасово не працюватимуть державні реєстри Міністерства юстиції. Через це українці не зможуть скористатися частиною послуг у “Дії” та ЦНАПах, зокрема зареєструвати акти цивільного стану, перереєструвати автомобіль, оформити бронювання або подати заяву до міжнародного Реєстру збитків.

Про це повідомили в Міністерстві юстиції України.

Обмеження діють із 22:00 23 жовтня. Державне підприємство “Національні інформаційні системи” проводить планові технічні роботи та оновлює програмне забезпечення реєстрів. Це пов’язано з набранням чинності Законом №4833-IX, який передбачає цифровізацію виконавчого провадження — процедури примусового стягнення боргів.

На доступність деяких сервісів також впливають технічні роботи в реєстрі платників податків. Їх із 00:00 24 жовтня проводить Державна податкова служба, уточнили в “Дії”.

Які послуги тимчасово недоступні в “Дії”

У застосунку “Дія” до завершення технічних робіт не можна буде скористатися такими послугами:

  • укладання шлюбу (крім послуги заручин);
  • розірвання шлюбу;
  • актовий запис про народження, зміну імені, шлюб або розірвання шлюбу;
  • свідоцтво про народження;
  • звільнення з роботи на тимчасово окупованій території;
  • заява про житловий ваучер або виплату;
  • виконавчі провадження;
  • виконавчий документ суду;
  • перереєстрація авто;
  • повідомлення про пошкоджене майно;
  • базова соціальна допомога;
  • витяг про місце проживання дитини;
  • допомога в перший рік дитини;
  • податковий номер дитини;
  • е-Картка платника податків або платника податків дитини;
  • податкові послуги;
  • пакунок школяра.

На порталі тимчасово недоступні деякі послуги для бізнесу, соціальні сервіси та довідки, послуги з військового обліку й бронювання, а також подання заяв до міжнародного Реєстру збитків.

Які послуги не працюватимуть у сервісних центрах МВС

До восьмої ранку 26 жовтня сервісні центри Міністерства внутрішніх справ також не надаватимуть частину послуг із реєстрації транспортних засобів. Зокрема, це стосується послуг зі зміни власника автомобіля.

У Мін’юсті радять врахувати тимчасові обмеження тим, хто планує оформлювати документи або користуватися державними сервісами цими днями.

Нагадаємо, з кінця вересня українці можуть подавати через портал “Дія” заяви до міжнародного Реєстру збитків за всіма 43 категоріями. 

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