Українці можуть подавати заяви до міжнародного Реєстру збитків за всіма 43 категоріями: що далі

Ілюстративне фото: МВС

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Міжнародний Реєстр збитків відкрив всі 43 категорії заяв на відшкодування за завдані Росією збитки для українців з 2022 року. Наступні кроки — за міжнародною спільнотою, яка має сформувати компенсаційні комісії та фонд, аби зафіксоване перетворилися на реальні рішення та виплати постраждалим.

Про це повідомили на сайті Реєстру.

Там розповіли, що завершили поетапний запуск систем подання заяв, який розпочали ще у квітні 2024 року. Відтепер українці можуть подаватися в усіх 43 категоріях, які передбачені мандатом ініціативи: 11 категорій для держави та ще стільки ж для юросіб, а для фізичних — 21.

Загалом Реєстр отримав 195 тисяч заяв, з яких 65 тисяч вже внесли, а решту поки опрацьовують. Разом із цим відкриті категорії охоплюють широкий спектр наслідків російської агресії:

смерть і зникнення безвісти близьких;

тілесні ушкодження, катування;

сексуальне насильство;

вимушене переміщення;

втрата житла, роботи та приватного підприємництва;

пошкодження майна й інфраструктури;

економічні втрати бізнесу;

шкоду культурній спадщині та довкіллю;

гуманітарні витрати держави та інші види збитків.

Цей крок забезпечує постраждалим, бізнесу та державі єдину міжнародну систему для документування завданої шкоди й формує повну доказову основу для майбутнього розгляду заяв і визначення компенсацій, кажуть представники міжнародного Реєстру збитків.

“Відкриття всіх категорій означає, що кожен вид шкоди, передбачений мандатом Реєстру – від особистих втрат і зруйнованого житла до збитків бізнесу, держави та довкілля – тепер має визначений шлях до міжнародного компенсаційного механізму.

Це принциповий момент: кожна належно зафіксована втрата наближає юридичну відповідальність Росії та майбутню компенсацію постраждалим. Реєстр створив повну архітектуру подання заяв. Тепер міжнародна спільнота має так само рішуче завершити формування Компенсаційної комісії та Компенсаційного фонду, щоб зафіксовані права перетворилися на рішення і виплати”, — додали там.

Як подати заявку

Авторизуйтеся на порталі Дія як керівник юридичної особи або представник, якому надали цифрові повноваження; Оберіть відповідну категорію заяви в розділі “Репарації: міжнародний Реєстр збитків”; Вкажіть інформацію про майно, право власності або інше право на нього та обставини пошкодження чи знищення; Зазначте опис і оцінку пошкоджень, а також орієнтовну суму вимоги; Додайте документи, фото та інші матеріали, які підтверджують заяву; Перевірте внесені дані та подайте заяву до Реєстру збитків.

Частина інформації, як вказують у “Дії”, може підтягуватися до заяви автоматично з електронних джерел. Решту даних і докази потрібно додати самостійно. Заповнювати заяви можете не завершувати одразу — чернетку можна зберегти й повернутися до неї пізніше.

Коли українці зможуть отримати компенсацію

Щоб отримати “проміжні репарації” в межах глобального компенсаційного механізму, потрібні три компоненти.

Перший — Реєстр збитків для України — по суті є лише базою даних, яка обліковує заяви на відшкодування збитків, втрат чи шкоди внаслідок російської агресії.

Другим компонентом є компенсаційна комісія на підставі договору між Україною та партнерами — підписана у Гаазі Конвенція. Вона набуде чинності після ратифікації щонайменше 25 країнами. Це відкриє шлях до “практичної реалізації механізму репарацій” — через юридичні зобов’язання.

Третім — кінцевим — компонентом глобального механізму стане створення компенсаційного фонду, звідки Україна зможе виплачувати відшкодування. Джерела його наповнення нині обговорюють, однак основну частину грошей, ймовірно, залучать із заморожених російських активів або складних відсотків.

Нагадаємо, від початку 2026 року маріупольці вже подали понад 10 тисяч заяв до міжнародного Реєстру збитків для України. Серед найбільш поширених категорій — відшкодування за втрату житла, пошкоджені обʼєкти та вимушене переміщення.