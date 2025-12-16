Ілюстративний колаж: Вільне Радіо

У Гаазі підписали Конвенцію зі створення Міжнародної комісії щодо компенсації збитків, завданих Росією. Це вже другий з трьох компонентів, які необхідні для “проміжних репарацій” Україні в межах глобального механізму.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з трансляції конференції зі створення Міжнародної комісії щодо компенсації збитків.

Підписана у Гаазі Конвенція передбачає створення міжнародної організації — Комісії з розгляду заяв для України, яка працюватиме за підтримки Ради Європи. Як розповідав голова міжнародного Реєстру збитків Маркіян Ключковський в інтерв’ю “Європейській правді”, саме ця комісія розглядатиме заяви по суті та визначатиме суми компенсацій.

Раніше членкиня ради Реєстру збитків Юлія Кирпа пояснювала Вільному Радіо, що глобальний компенсаційний механізм базується на інструментах, нормах міжнародного права та на рішенні Генеральної Асамблеї ООН, яку підтримали 94 держави.

Щоб отримати “проміжні репарації” в межах глобального механізму, потрібні три компоненти.

Перший — Реєстр збитків для України — по суті є лише базою даних, яка обліковує заяви на відшкодування збитків, втрат чи шкоди внаслідок російської агресії.

Другим компонентом є компенсаційна комісія на підставі договору між Україною та партнерами — підписана у Гаазі Конвенція. Вона набуде чинності після ратифікації щонайменше 25 країнами. Це відкриє шлях до “практичної реалізації механізму репарацій” — через юридичні зобов’язання.

Третім — кінцевим — компонентом глобального механізму стане створення компенсаційного фонду, звідки Україна зможе виплачувати відшкодування. Джерела його наповнення нині обговорюють, однак основну частину грошей, ймовірно, залучать із заморожених російських активів або складних відсотків.

“Зараз європейські лідери мають на столі рішення щодо заморожених російських активів. Більшість цих активів розміщена у Європі. Ці російські активи можуть і повинні бути повністю використані для захисту від агресії Росії. Агресор має заплатити. Це також питання відновлення справедливості, і в такий спосіб, щоб Росія це справді відчула”, — заявив президент Володимир Зеленський після конференції.

Як писала “Європейська правда”, наразі Реєстр збитків отримав понад 85 тисяч заяв. За словами Ключковського, технічно перші рішення щодо виплат можуть ухвалити у другій половині 2027 року.

Посадовець також розповідав, що “географічно” реєстр підтримали здебільшого європейські країни, а також США, Канада, Японія та Австралія. Однак, додав Ключковський, до роботи над створенням компенсаційної комісії залучали й групи держав з Латинської Америки, Африки та декілька з Азії.

Нагадаємо, запущений Реєстр збитків, завданих повномасштабною війною Росії проти України, може досягти показників у 6-8 мільйонів заяв. За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини, це зробить Реєстр одним із найбільших компенсаційних механізмів у світі.