Маріуполь. Ілюстративне фото: МВС

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Від початку 2026 року маріупольці вже подали понад 10 тисяч заяв до міжнародного Реєстру збитків для України. Серед найбільш поширених категорій — відшкодування за втрату житла, пошкоджені обʼєкти та вимушене переміщення.

Про це повідомили у Маріупольській міськраді.

Там зазначили, що подання до міжнародного Реєстру збитків для України важливе для майбутнього механізму компенсацій. Зробити це можна у Центрах надання адміністративних послуг, а також осередках “ЯМаріуполь”, де надають консультації та допомагають в оформленні документів.

Від початку 2026 року маріупольці вже подали понад 10 300 заяв. Найбільша кількість за такими категоріями:

А3.1 “Пошкодження або знищення житлового нерухомого майна” — 3 490 заяв;

А1.1 “Вимушене внутрішнє переміщення” — 2 800 заяв;

А3.3 “Втрата житла або місця проживання” — 1 811 заяв;

А3.6 “Втрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованій території” — 1 441 заява.

“Внесення даних до міжнародного Реєстру збитків для України — це можливість не лише у майбутньому претендувати на компенсацію за знищене чи пошкоджене майно, а й долучитися до документування наслідків російської агресії та притягнення держави-агресора до відповідальності за вчинені воєнні злочини”, — зазначили посадовці.

Нагадаємо, на липень 2026 року в Маріупольській громаді завершили ключові етапи проєктування соціального житла для переселенців у Білій Церкві. Наступного місяця там планують розпочати підготовчі роботи безпосередньо на будівельному майданчику.