Підготовчі роботи до будівництва житла для маріупольців у Білій Церкві мають розпочатися вже в серпні, — Маріупольська міськрада

Візуалізація майбутнього житлового кварталу для маріупольців у Білій Церкві. Фото: Маріупольська міська рада

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Станом на липень 2026 року в Маріупольській громаді завершили ключові етапи проєктування соціального житла для переселенців у Білій Церкві. Наступного місяця там планують розпочати підготовчі роботи безпосередньо на будівельному майданчику.

Про поточний етап реалізації проєкту соціального житла повідомили в Маріупольській міській раді.

В установі розповіли, що ескізний проєкт житла в Білій Церкві вже пройшов експертизу. Відповідно до оновлених рішень, квартал включатиме:

1187 квартир;

44 житлові будинки;

дитячий садок;

амбулаторію на першому поверсі одного з будинків;

підземні паркінги, які одночасно виконуватимуть функцію укриттів;

Парк Героїв гарнізону Маріуполя;

спортивний простір.

Візуалізація майбутнього житлового кварталу для маріупольців у Білій Церкві. Фото: Маріупольська міська рада

Візуалізація майбутнього житлового кварталу для маріупольців у Білій Церкві. Фото: Маріупольська міська рада

Візуалізація майбутнього житлового кварталу для маріупольців у Білій Церкві. Фото: Маріупольська міська рада

У подальшому в громаді окремо планують спроєктувати ЦНАП, але вже починають підготовку до будівництва. Зокрема, шукають підрядника, який виконуватиме підготовчі роботи на будівельному майданчику. Раніше журналісти Вільного Радіо писали, що на це закладають понад 28,2 мільйона гривень. Почати роботи мають уже в другій половині цього серпня.

Нагадаємо, на березень 2026 року перші 500 орендних квартир для маріупольців у Білій Церкві планували звести до липня 2027 року.