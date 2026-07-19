На підготовку до будівництва житла для переселенців з Маріуполя у Білій Церкві заклали понад 28,2 млн грн: що відомо

Проєкт житла для ВПО з Маріуполя у Білій Церкві. Ілюстративне фото: Маріупольська міськрада

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Підготовчі роботи до будівництва житла для переселенців з Маріуполя у Білій Церкві обійдуться у понад 28,2 мільйона гривень. Вони передбачатимуть облаштування майданчика, розчистку території та геодезичні роботи. Підрядника поки шукають, а що відомо про майбутні домівки – читайте далі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із тендеру на сайті публічних закупівель Prozorro.

За документами, майбутній комплекс розташують по вулиці Архипа Люльки в Білій Церкві. Там передбачили ділянку площею 10,86 га – на ній і будуватимуть чотири квартали: №1 та №4 на 10 житлових секцій, а №2 і №3 – на 12.

Самі ж будинки не перевищуватимуть дев’яти поверхів, матимуть підземний паркінг, укриття для цивільного населення. На території – дитячий садок, об’єкти громадського призначення та доброустрій.

Однак наразі про саме будівництво не йдеться, оскільки посадовці поки підшукують підрядника, який погодиться провести підготовчі роботи. Загалом на це готові спрямувати понад 28,2 мільйона гривень – кошти громади, субвенції обласного та державного бюджетів, а ще не заборонених законодавством джерел. Цієї суми має вистачити на:

облаштування майданчика: встановлення тимчасового огородження по периметру;

інженерну підготовку: прокладання тимчасових мереж електропостачання (у тому числі тимчасове освітлення будівельного майданчика) та тимчасових зовнішніх мереж водопостачання і каналізації;

улаштування тимчасових доріг зі збірних залізобетонних плит та тимчасових доріжок;

встановлення дорожніх знаків;

розчищення території: підготовчі земляні роботи (розроблення ґрунту, планування площ), корчування чагарника і дрібнолісся, демонтаж 56 індивідуальних металевих гаражів з вивезенням, демонтаж існуючої каналізації;

геодезичні роботи: винесення меж земельної ділянки та осей споруд “в натуру”, встановлення обноски, реперів, геодезичний супровід робіт;

захист довкілля: облаштування пункту мийки коліс спецтехніки на виїзді з майданчика, організація роздільного збору та вивезення відходів.

Усе це мають зробити до 15 грудня 2026 року. Поки підрядника не знайшли.

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Житловий комплекс матиме близько тисячі квартир. Будинки не перевищуватимуть дев’яти поверхів, а щільність населення становитиме до 750 людей на гектар. Максимальна забудова земельної ділянки — 40%, що дозволить зберегти простір для громадських зон та парків.

Проєкт передбачає не лише житло, а й повноцінну інфраструктуру для переселенців. У комплексі планується підземний паркінг, дитячий садок у будівлях, спортивні й дитячі майданчики та можливість розміщення комерційних приміщень для магазинів або сервісів. Усі ці елементи інтегрують у єдиний генеральний план, враховуючи містобудівні норми та нормативні відстані між будівлями.

Також у комплексі має з’явитися меморіальний сад, присвячений полеглим захисникам Маріуполя. Концепцію цього простору та інших загальних місць запропонують на розгляд громаді. Для цього влада планує створити робочу групу.

Майбутнє житло призначатиметься виключно для оренди. Згідно з умовами експериментального проєкту, квартири не підлягають приватизації, продажу, даруванню чи викупу.

Претендувати на житло можуть переселенці з Маріупольської громади, зокрема ті, хто брав участь в обороні міста та був позбавлений особистої свободи внаслідок агресії РФ. Черговість надання житла регулюється постановою Кабміну № 814.

Перші 500 квартир планують звести до липня 2027 року.

Нагадаємо, влада Маріуполя визначалася з переможцем відкритого архітектурного конкурсу на проєкт соціального житлового комплексу у Львові. Нове житло мають збудувати у межах державної програми “Мій дім. України” — воно розраховане на три сотні квартир.