Який вигляд матиме соціальне житло для переселенців з Маріуполя у Львові: фото проєкту

Проєкт соціального житла на 300 квартир для маріупольців у Львові. Фото: Маріупольська міськрада

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Влада Маріуполя визначалася з переможцем відкритого архітектурного конкурсу на проєкт соціального житлового комплексу у Львові. Нове житло мають збудувати у межах державної програми “Мій дім. України” — воно розраховане на три сотні квартир.

Про це повідомили на сторінці Маріупольської міської ради.

Там кажуть, що проєкт стане продовженням втілення нової концепції соціального та доступного житла. Його розробили спільно з урбан-бюро повного циклу Big City Lab, архітектурним бюро PUPA та консалтинговою компанією Civitta на замовлення влади Маріуполя.

Майбутній житловий комплекс на 300 квартир середньої поверховості розмістять на вулиці Івана Величковського. У проєкті передбачили розмежування громадських і приватних просторів, а також підземний паркінг — у разі потреби він виконуватиме функцію укриття.

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Територія майбутнього будівництва розташована у мікрорайоні Рясне-2 та складається з двох земельних ділянок загальною площею один гектар.

Зазначимо, що у жовтні 2025-го влада Маріуполя запустила пілотний проєкт з будівництва житла з соціальною орендою для ВПО. Перший такий квартал має з’явитися у Білій Церкві, однак згодом географію хотіли розширити й на інші міста України. Звідки гроші на будівництво, скількох та на яких умовах планували заселити — ми розповідали в окремому матеріалі.

Нагадаємо, 25 червня влада Маріуполя підписала угоду з концерном Rehau щодо допомоги з будівництвом домівок для переселенців у Білій Церкві. Це проєкт соціального житла — хочуть побудувати 1 187 квартир. Компанія коштом уряду Німеччини забезпечить вікна для запланованих осель.