Соціальне житло для переселенців з Маріуполя та вразливих категорій львів’ян хочуть збудувати у Львові. Йдеться про близько 500 квартир для маріупольців. Станом на кінець лютого 2026 року сторони підписали меморандум про співпрацю.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Що відомо про меморандум

Мери Львова та Маріуполя офіційно зафіксували наміри будувати житло в мікрорайоні Рясне-2. Підписавши рамковий документ, який підтверджує, що обидва міста готові працювати над проєктом “Мій дім. Україна”.

Для реалізації проєкту Львів безкоштовно виділить дві земельні ділянки загальною площею майже 1 гектар. Водночас підписання меморандуму — лише перший крок. Попереду ще оформлення необхідних документів, залучення фінансування та розробка проєкту будівництва.

“Наступний крок — архітектурний конкурс. Ми повинні спроєктувати це житло найкращої якості, адже люди, які пережили страждання та поневолення, мають жити в гідних умовах”, — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Обов’язки між містами розподілили так: Львівська міська рада надає землю, облаштовує інженерні мережі (електро- та водопостачання, каналізацію) і забезпечує благоустрій території. Маріупольська МВА разом із міжнародними партнерами фінансуватиме зведення будинків.

Схожий проєкт збудують і в Білій Церкві.

“Львів та Київську область обрали аби показати, що таке доступне житло в Україні. Міжнародні партнери готові підтримувати нас у будівництві соціального житла, що дає можливість побудувати кілька тисяч квартир і в інших містах”, — розповів керівник Маріупольської ВА Вадим Бойченко.

Для кого житло та які умови?

50% житла — для маріупольських родин (військові, ветерани, медики, люди з інвалідністю, сироти). Першочергово для тих, хто живе у модульному містечку “Маріяполіс”.

50% житла — для вразливих категорій львів’ян (військові, ветерани, медики, люди з інвалідністю, сироти).

Будинки зводитимуть для соціальної оренди. Про це представники Маріупольської адміністрації повідомили у відповідь на запитання користувачів у Facebook.

“Орендна в комплексі становитиме не більше 30% середнього доходу родини батьківщини (орієнтовно 4–6 тисяч грн на місяць), а низка пільгових категорій зможе прожити безоплатно в межах державних програм”, — зазначають у коментарях під дописом.

Нагадаємо, у Кропивницькому планують відремонтувати гуртожиток для маріупольців. Про деталі тендеру та подорожчання робіт на понад 7 млн грн журналісти Вільного радіо розповідали у матеріалі раніше.

Як розповів заступник начальника ВА в бюджеті Маріупольської громади є 5,4 мільярди гривень, які планують спрямувати на житло для переселенців з громади.