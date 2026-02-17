Соціальне житло. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У Кропивницькому оголосили новий тендер на ремонт гуртожитку, який готують під тимчасове житло для переселенців із Маріуполя. Поточні роботи обійдуться місцевому бюджету приблизно у 36 мільйонів гривень, однак загальна вартість проєкту після завершення всіх етапів складе майже 58 мільйонів.

Інформацію про цю закупівлю журналісти Вільного Радіо знайшли в системі Prozorro, а деталі уточнили у Маріупольській міській раді.

Чому довелося оголосити новий тендер на ремонт гуртожитку

Для ремонту обрали гуртожиток №1 Центральноукраїнського національного технічного університету на проспекті Університетському, 8 у Кропивницькому. Після завершення робіт цю будівлю використовуватимуть для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб — там планують розмістити 253 маріупольців.

У Маріупольській міськраді пояснили, що ремонт стартував ще у 2025 році. Тоді з підрядником уклали договір на 50,4 мільйона гривень, але встигли виконати робіт на 21,8 мільйона. Втім, уже в процесі виникла потреба у додаткових роботах та коригуванні проєктної документації. Після уточнення обсягів ремонту оголосили новий тендер, вже на більшу суму.

Очікувана вартість другої черги ремонту склала 38,18 мільйона гривень, що майже на 10 мільйонів дорожче порівняно з початковим планом.

Втім, обраний підрядник запропонував дещо нижчу ціну, пообіцявши виконати роботи за 35,92 млн грн. Тож у підсумку поточний договір більш ніж на 7 мільйонів дорожчий за минулорічний.

Замовником робіт виступило управління капітального будівництва Маріупольської міської ради, яке нині працює в релокації. Гроші на ремонт гуртожитку виділяють із місцевого бюджету в межах програми соціальної підтримки.

Хто ремонтуватиме гуртожиток для маріупольців у Кропивницькому

Виконавцем робіт обрали київську компанію ТОВ “БТК “МІРА”. За даними з YouControl, ця фірма займається будівництвом вже понад 17 років. У 2025 році дохід фірми складав виключно прибуток від держзакупівель і становив понад 75 мільйонів гривень.

Попередній тендер щодо цього об’єкта виграла ця ж фірма. Однак відремонтувати приміщення в термін не встигли.

Завершити ремонт мають до 20 червня цього року.

Раніше ми писали, що у Львові облаштували тимчасове житло для переселенців. Там вже мешкають, зокрема, родини з Бахмута та Часового Яру.