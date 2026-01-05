На житло для переселенців із Маріупольської громади можуть спрямувати додаткові 5,4 мільярда гривень (деталі)

Житло. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Додаткове фінансування на житло для маріупольців планують виділити із залишків бюджету громади за попередні роки й накопиченої допомоги від донорів. Однак спершу таке використання коштів мають схвалити в Міністерстві розвитку громад та територій.

Про це в інтерв’ю журналістам Вільного Радіо розповів заступник міського голови Маріуполя Сергій Орлов.

За словами посадовця, попередньо в місцевому бюджеті на 2026 рік передбачили 158,4 мільйона гривень на будівництво й 24,9 мільйона на оснащення соціального житла. Утім, ця сума може зрости в десятки разів завдяки залишкам бюджету попередніх років, які в громаді не могли затвердити до призначення голови ВА, і донорській допомозі.

“Оці дві різниці, тобто економія 1,9 мільярда за рахунок ефективної роботи з донорами, і друге — неможливість реалізувати бюджетні повноваження й робота тільки в межах тимчасового розпису — сформували ці 5 мільярдів 477 мільйонів гривень. Тобто ця сума сформувалася за три роки”, — пояснив Сергій Орлов.

Проте одразу спрямувати ці кошти на розв’язання житлових питань переселенців із Маріупольської громади не можна. Після того як залишки затвердять, їх перерахують до спеціального фонду Міністерства розвитку громад та територій. І далі вже урядовці мають розробити спеціальний порядок використання цих коштів.

“Ми на всіх рівнях будемо боротися, аби всі ці гроші були спрямовані на питання житла для маріупольців. Бо це гроші платників податків, це гроші маріупольські. Так, вони частково формувалися за рахунок державної дотації, але, тим не менш, це дотація Маріупольській громаді. І ми вважаємо, що вся сума повинна бути цільовим чином спрямована на розв’язання житлових питань маріупольців”, — зауважив посадовець.

