Роботу міської комунальної аптеки з Маріуполя планують відновити в евакуації: що відомо

Аптечний пункт Маріупольської міської комунальної аптеки, лютий 2022 року. Ілюстративне фото: Депутатський корпус Маріуполя VIII скликання

Запрацювати медзаклад із тимчасово окупованого Маріуполя має вже в січні 2026 року. Його перший аптечний пункт планують відкрити в Києві, проте надалі мережу можуть розширити.

Про це в інтерв’ю журналістам Вільного Радіо повідомив заступник міського голови Маріуполя Сергій Орлов.

За його словами, ще до відкритого вторгнення робота міської комунальної аптеки допомогла стабілізувати ціни на ліки в Маріуполі. Тому у 2026 році керівництво громади вирішило повноцінно відновити її діяльність.

“Фактично вона вже релокована, і щонайменше в січні в Києві [запрацює], і потім, можливо, ще одна-дві локації в залежності від попиту і потреби з’явиться”, — розповів посадовець.

Наприкінці минулого року з місцевого бюджету виділили 500 тисяч гривень на релокацію медзакладу. Інші витрати покрили коштом донорів і власних доходів аптеки. У подальшому ж фінансувати її роботу не планують, бо очікують, що вона вийде на самозабезпечення.

