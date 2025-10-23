Житло. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Влада Маріуполя запустить пілотний проєкт з будівництва житла з соціальною орендою для ВПО. Перший такий квартал має з’явитися у Білій Церкві, однак згодом географію хочуть розширити й на інші міста України. Поки посадовці збирають заявки від охочих, аби зрозуміти попит. Звідки гроші на будівництво, скількох та на яких умовах зможуть заселити, а також куди вже варто надіслати заяву охочим — розбираємося далі.

Програма житла з соціальною орендою для ВПО з Маріуполя

Ще у липні 2025-го на сайті Верховної Ради з’явилася постанова експериментального проєкту, за яким хочуть забезпечити житлом переселенців з Маріупольської громади. Його мають надавати на пільгових умовах — соціальна оренда.

Вже у жовтні 2025-го влада Маріуполя почала збирати заявки на участь в програмі — поки лише, щоб зрозуміти попит та згодом масштабувати на інші міста України. Подати заявку можна:

звернувшись до найближчого центру “ЯМаріуполь”;

відвідати мобільний офіс “ЯМаріуполь. Поруч з тобою”.

Як запевняють посадовці, кожен маріуполець зможе самостійно обрати місто, в якому захоче жити.

У коментарі Вільному Радіо прессекретар Маріупольської міськради Віталій Фальковський розповів, що першим таке житло має з’явитися у Білій Церкві на Київщині. За попередніми підрахунками, там зможуть заселити близько тисячі родин — це до 3,5 тисячі людей.

Саме ж місто обрали за декількома факторами — наявність робочих місць, соціальної інфраструктури та логістики. Також нині на Київщині найбільша кількість ВПО з Маріуполя — не менш як 20 тисяч.

Згодом географію житла з соціальною орендою хочуть розширити на Львів та Дніпро. Будуватимуть квартали паралельно із заселенням маріупольців — це, за задумом, займатиме до одного року.

На яких умовах ВПО з Маріуполя зможуть отримати житло з соціальною орендою

За словами Фальковського, пільгові умови для переселенців формували на досвіді європейських країн.

“Ми спілкувалися з французьким містом Гавр. Там великий відсоток соціального житла від загального фонду. Вони кажуть, що для того, щоб це працювало, треба, аби оренда на місяць складала не більше 30% від доходу родини”, — розповів прессекретар.

У межах програми маріупольці сплачуватимуть оренду на рівні від 4 до 6 тисяч гривень. Вони також зможуть користуватися державними програмами з компенсації вартості оренди чи витрат на комунальні послуги — це буде закріплено офіційним договором.

“Ми, на жаль, розуміємо, як нині орендують житло. Це створює певні перешкоди для користування державними програмами. Однак, в нашому випадку йдеться виключно про офіційний договір, оренда повноцінна”, — кажуть у пресслужбі.

Там уточнили, що обмежень у строках проживання не буде — договір оренди продовжуватимуть автоматично, за потреби. Серед іншого, участь в програмі не скасує право маріупольців на компенсацію за знищені в рідному місті домівки.

Кому надаватимуть пріоритет в житлі з соціальною орендою

Маріупольці отримуватимуть житло з соціальною орендою за бальною системою, яку в місті сформували ще до початку відкритого вторгнення. Їх нараховуватимуть відповідно до категорії населення:

“Чому важливо цю бальну систему використовувати? По-перше, тому що немає жодного впливу людини. Це математична модель. Наприклад, якщо людина військова, вона отримує найбільшу кількість балів. Люди з інвалідністю чи з дітьми теж матимуть певну кількість балів. І от той, хто набере найбільшу кількість, буде в пріоритеті”, — пояснили в міськраді.

Звідки гроші на будівництво

У міськраді запевняють, що мають залишки на рахунках (їх використання визначили постановою КМУ №814) — цими коштами й фінансуватимуть будівництво. Водночас появу таких залишків, окрім дотації з державного бюджету, пояснюють так:

“Ми залучали зовнішнє фінансування від міжнародних партнерів. Це не, скажімо так, грошима залучали, а якоюсь допомогою конкретно. Або це продуктові набори, речі, або ще якісь додаткові компоненти. От з початку 2022 року й на сьогодні залучили допомоги в еквіваленті 1,7 мільярда гривень. Завдяки цьому була можливість власні кошти не використовувати”.

Крім того, нині влада Маріуполя та уряд веде роботу з міжнародними партнерами та фінансовими інституціями, аби вони також інвестували в будівництво соціального житла.

“Тобто, вкладаючи власні гроші, ми створюємо можливості для залучення зовнішнього фінансування від міжнародних донорів. Це можуть бути як вигідні позики від банків, так і грантові історії, які не треба буде повертати”, — каже Віталій Фальковський.

За планом, соціальне житло буде на балансі Маріупольської громади.

Нагадаємо, прибуткова соціальна нерухомість раніше була у Новодонецькій громаді. Там місцева влада відремонтувала гуртожитки та надавала готельні послуги. Це стало одним з довгострокових надходжень бюджету.