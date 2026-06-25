Гендиректор Rehau в Україні Федір Омелінський та голова Маріупольської МВА Вадим Бойченко під час підписання угоди, Гданськ, 25 червня. Фото: Вільне Радіо

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25 червня влада Маріуполя підписала угоду з концерном Rehau щодо допомоги з будівництвом домівок для переселенців у Білій Церкві. Це проєкт соціального житла — хочуть побудувати 1 187 квартир. Компанія коштом уряду Німеччини забезпечить вікна для запланованих осель.

Про це кореспондентам Вільного Радіо розповів голова Маріупольської МВА Вадим Бойченко під час конференції URC у Гданську.

За його словами, підписана з німецьким концерном Rehau угода передбачає підсилення ініціативи, яку реалізують у межах проєкту “Мій дім. Україна”. Йдеться про будівництво соціального житла для переселенців з Маріупольської громади у Білій Церкві. У планах — 44 будинки зі 1 187 квартирами.

“Сьогодні ми підписали одну з декількох угод, які вже маємо в портфелі. Приклад — уряд Німеччини та компанія Rehau, яка їхнім коштом забезпечить оці 44 будинки вікнами. Ми не отримуємо гроші напряму, вони будуть у компанії. Це зменшить навантаження на бюджет проєкту”, — розповів Бойченко.

Окрім цього, раніше влада Маріуполя подавалися на грантове фінансування від уряду Франції щодо забезпечення домівок водою та опаленням — ініціатива на п’ять мільйонів євро. Також є попередня домовленість із Європейським банком реконструкції та розвитку, які дофінансують будівництво. Водночас гроші на розбудову освітньої та соціальної інфраструктури — садочку, початкової школи, реабілітаційного центру тощо — сподіваються залучити від Данії.

Що відомо про житло для маріупольців у Білій Церкві

Комплекс розташують на вулиці Архипа Люльки в Білій Церкві. Там передбачили ділянку площею 10,86 га.

У березні 2026-го йшлося про розробку проєктної документації, тобто підготовку планів, схем забудови, технічних рішень та експертиз, необхідних для подальшого будівництва. На ці роботи заклали понад 32 мільйони гривень. Це гроші з місцевого бюджету, а також субвенції від області та держави.

Згідно з тендерною документацією, житловий квартал матиме близько тисячі квартир. Будинки не перевищуватимуть дев’яти поверхів, а щільність населення становитиме до 750 людей на гектар. Максимальна забудова земельної ділянки — 40%, що дозволить зберегти простір для громадських зон та парків.

Проєкт передбачає не лише житло, а й повноцінну інфраструктуру для переселенців. У комплексі планується підземний паркінг, дитячий садок у будівлях, спортивні й дитячі майданчики та можливість розміщення комерційних приміщень для магазинів або сервісів. Усі ці елементи інтегрують у єдиний генеральний план, враховуючи містобудівні норми та нормативні відстані між будівлями.

Також у комплексі має з’явитися меморіальний сад, присвячений полеглим захисникам Маріуполя. Концепцію цього простору та інших загальних місць запропонують на розгляд громаді. Для цього влада планувала створити робочу групу.

“Це житло з помірної орендою, яка допоможе зменшити фінансове навантаження на сім’ю. Сплата за нього буде не більше 30% від бюджету родини. Формула дозволить заселять за принципом “60 на 40″ — економічно активні та соціально незахищені верстви населення. За останніх оренду сплачуватиме держава. Сім’ї зможуть забрати у свою власніть таке житло — це буде лізинг на 20 років, 12 тисяч гривень на місяць”, — розповів Вадим Бойченко.

Він уточнив, що початок будівництва доступного житла запланували на серпень 2026-го. Більше про цей проєкт ми розповідали в окремому матеріалі.