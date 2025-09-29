Де лінія фронту у Донецькій області на 29 вересня: зведення ЗСУ, поліції та ОВА

Наслідки російських атак у Донецькій області 28 вересня 2025-го. Фото: ГУНП Донеччинни

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Понад 2,1 тисячі ударів завдали російські війська по житлових кварталах та лінії фронту Донецької області впродовж доби 28 вересня. Жертвами цих атак стали 11 цивільних, найбільше — в Костянтинівці та Олексієво-Дружківці.

Через російські удари дістали поранень 11 людей: доба 28 вересня у Донецькій області

Упродовж минулої доби росіяни атакували 12 населених пунктів регіону, пишуть у поліції. Зокрема, окупанти били по Дружківці, Костянтинівці, Краматорську, Лиману, Покровську, Слов’янську, Водянському, Новомиколаївці, Олексієво-Дружківці, Іванопіллю, Іллінівці та Спасько-Михайлівці.

Усього загарбники завдали 2 103 удари по житлових кварталах та лінії фронту. Руйнувань зазнали 34 цивільні об’єкти, з яких 23 — домівки.

Так, Костянтинівку росіяни атакували п’ятьма дронами різного типу — поранили п’ятьох цивільних людей. У місті фіксували руйнування багатоповерхівки.

На Олексієво-Дружківку окупанти скинули 7 бомб “КАБ-250”, а також вдарили по місту двома FPV-дронами. Через ці атаки дістали поранень ще п’ятеро людей. Російські війська пошкодили 19 приватних будинків, амбулаторію, заклад освіти, 2 підприємства, автомобілі ДСНС.

У Водянському Добропільської громади ударом FPV-дрона поранень зазнав цивільний. У Покровську росіяни пошкодили приватний будинок.

У Краматорську обстріли військ країни-агресорки пошкодили АЗС та адмінбудівлю. У Спасько-Михайлівці внаслідок влучання БпЛА “Гербера” зазнав руйнувань приватний будинок. По Іллінівці окупанти вдарили бомбою “КАБ-250” – зруйнували багатоквартирний будинок.

Крім того, сьогодні вночі війська Росії атакували безпілотниками Краматорськ — пошкодили автомийку. А близько 4:20 два FPV-дрони вдарили по Дружківці — зазнали руйнувань дві вантажівки на території підприємства.

Як звітують в Донецькій ОВА, з лінії фронту евакуювали ще 271 людину, з яких 29 — діти.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку росіяни атакували п’ять разів, пишуть у Генштабі ЗСУ. Зокрема, окупанти намагалися вклинитися в українську оборону поблизу Торського, Дерилового, Шандриголового та в напрямку Ставків.

Тим часом на Сіверському напрямку Сили оборони зупинили вісім наступальних дій загарбників у районах Федорівки, Григорівки, Серебрянки та у бік Ямполя й Дронівки.

На Краматорському напрямку захисники фіксували два боєзіткнення — окупанти намагалися просуватися у бік Предтечиного та Міньківки. На Торецькому напрямку окупанти здійснили 12 атак у районах Щербинівки, Степанівки, Плещіївки, Полтавки, Олександро-Калинового, Іванопілля та Русиного Яру.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 53 штурмові дії агресора у районах Володимирівки, Красного Лимана, Заповідного, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новоекономічного, Горіхового, Філії та в напрямку Мирнограду, Родинського, Балагану.

На Новопавлівському напрямку війська країни-агресорки здійснив 21 атаку поблизу Тернового, Піддубного, Маліївки, Новогригорівки, Новомиколаївки, Вербового та в напрямку Андріївки-Клевцового.

Нагадаємо, у 1-му корпусі “Азов” розповіли американським журналістам, як українські сили зупинили окупантів під час прориву під Добропіллям. Там кажуть, що ситуацію “була вже критичною”, коли підрозділ зайшов на напрямок. Загалом на відтинку воювали 40 тисяч оборонців проти 100 тисяч росіян.