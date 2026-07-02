Наслідки нічної атаки по Києву, 2 липня 2026 року. Фото: ДСНС

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У ніч на 2 липня російські військові завдали масованого удару по Києву — в місті фіксують руйнування у семи районах, найважчі — у Дарницькому. Серед мешканців столиці є загиблі та поранені, зокрема серед дітей. Розповідаємо про наслідки атаки.

Оновлено: кількість загиблих у Києві зросла до 11 людей, заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Станом на 7:30 у Києві відомо про загибель дев’яти людей, поранені ще 56, зокрема двоє дітей. Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

У ДСНС стверджують, що влучання були у семи районах столиці. У Дарницькому районі фіксують часткові руйнування житлових багатоквартирних будинків: п’ятиповерхівки, дев’ятиповерхівки та верхніх поверхів 16-поверхівки. Також пошкоджені приватні будинки. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що саме в Дарницькому районі внаслідок російської атаки зафіксували найбільші руйнування

У Шевченківському районі була почалася пожежа спільної покрівлі 7-поверхового житлового будинку та будівлі готелю. За іншими адресами — руйнування 5-поверхівки, займання в житловій 5-поверхівці на площі 300 кв. м, а також в 3-поверховій нежитловій будівлі.

У Голосіївському районі рятувальники фіксували пожежу на технічному поверсі 16-поверхового будинку. У Печерському — є руйнування житлового дев’ятиповерхового будинку, а також пожежа в межах першого та другого поверхів на площі 200 кв. м. Там надзвичайникам вдалося врятувати людину.

Після російської атаки пожежа почалася на території складського майданчика в Оболонському районі. Звідти люди принесли постраждалого до найближчого пожежного підрозділу, йому надають першу медичну допомогу.

У Святошинському районі постраждали два приватні житлові будинки. У Деснянському — зазнав руйнувань дев’ятиповерховий будинок.

Аварійно-рятувальні роботи на місцях влучання у Києві тривають.

Нагадаємо, екіпаж “Білого Янгола” зміг евакуювати з прифронтової Дружківки чотирьох маломобільних людей та собаку Марусю. Родина з трьох людей, яка мешкала в одному з найнебезпечніших районів, змогла виїхати з третьої спроби – лише за допомогою поліціянтів. Ще одна врятована – самотня жінка, чию оселю розбомбила Росія.