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“Змогли виїхати з третього разу”: з Дружківки евакуювали чотирьох маломобільних людей та собаку

Богдан Комаровський
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Екіпаж “Білого Янгола” зміг евакуювати з прифронтової Дружківки чотирьох маломобільних людей та собаку Марусю. Родина з трьох людей, яка мешкала в одному з найнебезпечніших районів, змогла виїхати з третьої спроби – лише за допомогою поліціянтів. Ще одна врятована – самотня жінка, чию оселю розбомбила Росія.

Про це повідомили у поліції Донецької області.

Там розповіли, що екіпаж “Білий Янгол” вивіз літнє подружжя та їхнього 53-річного сина з інвалідністю 2 групи. Він переніс інсульт і операцію на серці та потребує медичного догляду. Родина мешкала у мікрорайоні Гірник – нині там фіксують велике скупчення російських дронів та баражуючих боєприпасів, якими окупанти бʼють по місту.

"Змогли виїхати з третього разу": з Дружківки евакуювали чотирьох маломобільних людей та собаку
Евакуація з Дружківки, літо 2026-го. Фото: ГУНП Донеччини

Усі троє, кажуть правоохоронці, практично не ходять, але піклуються про свою улюбленицю чихуахуа.

“Це наш член сім’ї, я без неї нікуди”, – каже чоловік.

Поліціянти передали родину волонтерам, які на медеваку доставили її до Черкаської області.

Другим рейсом “Білі Янголи” врятували 88-річну Ніну. Коли росіяни розбили її житло в центрі міста, вона переїхала до знайомої в приватний сектор. Виживала без світла, газу та води, яка є тільки в криниці. Але подруга з родиною виїхала, тож жінка залишилась без жодної підтримки під обстрілами, кажуть правоохоронці.

"Змогли виїхати з третього разу": з Дружківки евакуювали чотирьох маломобільних людей та собаку
Евакуація з Дружківки, літо 2026-го. Фото: ГУНП Донеччини

Поліціянти закликають жителів прифронтових громад області не зволікати та виїздити до більш безпечних регіонів України. Допомогу з цим можна отримати за номером телефоном – 101.

Нагадаємо, екіпаж “Білий янгол” спільно з “Капеланським патрулем” вивіз із прифронтової Кіндратівки маломобільну жінку, її сина та родину з дитиною. Евакуація відбувалася під постійною загрозою російських дронів.

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