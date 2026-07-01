“Змогли виїхати з третього разу”: з Дружківки евакуювали чотирьох маломобільних людей та собаку

Евакуація з Дружківки, літо 2026-го. Фото: ГУНП Донеччини

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Екіпаж “Білого Янгола” зміг евакуювати з прифронтової Дружківки чотирьох маломобільних людей та собаку Марусю. Родина з трьох людей, яка мешкала в одному з найнебезпечніших районів, змогла виїхати з третьої спроби – лише за допомогою поліціянтів. Ще одна врятована – самотня жінка, чию оселю розбомбила Росія.



Про це повідомили у поліції Донецької області.

Там розповіли, що екіпаж “Білий Янгол” вивіз літнє подружжя та їхнього 53-річного сина з інвалідністю 2 групи. Він переніс інсульт і операцію на серці та потребує медичного догляду. Родина мешкала у мікрорайоні Гірник – нині там фіксують велике скупчення російських дронів та баражуючих боєприпасів, якими окупанти бʼють по місту.

Усі троє, кажуть правоохоронці, практично не ходять, але піклуються про свою улюбленицю чихуахуа.

“Це наш член сім’ї, я без неї нікуди”, – каже чоловік.

Поліціянти передали родину волонтерам, які на медеваку доставили її до Черкаської області.

Другим рейсом “Білі Янголи” врятували 88-річну Ніну. Коли росіяни розбили її житло в центрі міста, вона переїхала до знайомої в приватний сектор. Виживала без світла, газу та води, яка є тільки в криниці. Але подруга з родиною виїхала, тож жінка залишилась без жодної підтримки під обстрілами, кажуть правоохоронці.

Поліціянти закликають жителів прифронтових громад області не зволікати та виїздити до більш безпечних регіонів України. Допомогу з цим можна отримати за номером телефоном – 101.

Нагадаємо, екіпаж “Білий янгол” спільно з “Капеланським патрулем” вивіз із прифронтової Кіндратівки маломобільну жінку, її сина та родину з дитиною. Евакуація відбувалася під постійною загрозою російських дронів.