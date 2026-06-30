“Пішки під дронами”: з прифронтової Кіндратівки евакуювали маломобільну жінку та родину з дитиною

Евакуація з Кіндратівки, червень 2026-го. Фото: з відео поліції Донеччини

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Екіпаж “Білий янгол” спільно з “Капеланським патрулем” вивіз із прифронтової Кіндратівки маломобільну жінку, її сина та родину з дитиною. Евакуація відбувалася під постійною загрозою російських дронів.

Про це повідомили у ГУНП Донецької області.

Як розповіли правоохоронці, Кіндратівка — село, яке між Дружківкою та Костянтинівкою. Нині там залишаються менше пів сотні людей.

Під час чергового рейсу допомоги потребували маломобільна літня жінка та її син. Поліціянтам довелося долати частину маршруту пішки через небезпеку для транспорту, а пенсіонерку вивозити на тачці. Над населеним пунктом постійно кружляють російські дрони.

Щоб убезпечити цивільних, правоохоронці кілька разів змушені були зупинятися, ховатися під деревами та застосовувати антидронову зброю.

Того ж дня “Білі Янголи” евакуювали з села ще одну родину — матір, неповнолітнього сина та літнього чоловіка. Усіх їх доставили до безпечного місця, звідки волонтери допомогли їм дістатися до тилових регіонів України.

Правоохоронці закликають жителів прифронтових громад не зволікати та виїздити. Допомогу з цим можна отримати за номером телефону — 102.

Нагадаємо, екіпаж “Білого Янгола” евакуював з прифронтової Дружківки ще чотирьох людей, більшість з них — літні. Аби безпечного вивозити цивільних з міста, правоохоронцям доводиться використовувати найменші періоди затишшя. Над населеним пунктом постійно кружляють російські дрони.