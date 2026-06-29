З прифронтової Дружківки евакуювали ще чотирьох людей

Евакуація з Дружківки, червень 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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Екіпаж “Білого Янгола” евакуював з прифронтової Дружківки ще чотирьох людей, більшість з них — літні. Аби безпечного вивозити цивільних з міста, правоохоронцям доводиться використовувати найменші періоди затишшя. Над населеним пунктом постійно кружляють російські дрони.

Про це розповіли у поліції Донецької області.

За їхніми словами, нині Дружківка — один із найнебезпечніших напрямків для евакуації. Щодня там фіксують десятки російських обстрілів безпілотниками та авіаудари керованими бомбами. Попри це, правоохоронці намагаються дістатися до міста, знайти людей і встигнути вивезти їх до безпечного місця.

Цього разу екіпаж “Білого Янгола” побував за трьома адресами у приватному секторі. Серед евакуйованих була жінка, яка місяць тому виїхала до Львова, але повернулася, щоб забрати дорослого сина.

“Місяць була у Львові – там лише двічі лунала сирена. А тут немає ні світла, ні води, ні газу. Постійно щось літає і вибухає”, — розповіла жінка.

Родину доставили до безпечної локації, де на них вже чекали представники волонтерської організації.

За словами поліціянтів, з кожним днем перебування в Дружківці стає дедалі небезпечнішим, тож вони закликають не зволікати та виїхати. Допомогу з цим можна отримати за номером телефону — 102.

Нагадаємо, нещодавно екіпаж поліції “Білий Янгол” також зміг евакуювати з Дружківки матір та її 11-річну дитину — родина повернулася до міста, аби вмовити літніх батьків виїхати у більш безпечне місце. Також правоохоронці врятували 69-річну жінку, яка вдруге тікає від російських снарядів — спочатку вона втратила дім у Костянтинівці.