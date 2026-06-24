З прифронтової Дружківки евакуювали родину з дитиною — вони повернулися до міста, аби вмовити літніх батьків виїхати

Евакуація з Дружківки, червень 2026-го. Фото: з відео поліції Донеччини

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Екіпаж поліції “Білий Янгол” зміг евакуювати з Дружківки матір та її 11-річну дитину — родина повернулася до міста, аби вмовити літніх батьків виїхати у більш безпечне місце. Також правоохоронці врятували 69-річну жінку, яка вдруге тікає від російських снарядів — спочатку вона втратила дім у Костянтинівці.

Про це повідомили у поліції Донецької області.

За їхніми словами, прифронтова Дружківка зазнає щоденних ударів зі сторони російських військових – у місті немає світла, води та звʼязку. Люди змушені долати кілометри на велосипедах до сусіднього Краматорська, аби купити ліки та продукти. На тлі цього кількість охочих виїхати зростає. Так, цього разу екіпаж “Білого Янгола” відпрацював дві заявки.

Перша – порятунок мами з 11-річною донькою та кішкою Ясею. Свого часу родина вже виїжджала до Краматорська, але місяць тому повернулася додому, щоб умовити літніх батьків теж виїхати. Врятувати вчасно рідних не встигли.

“Ми жили тут близько місяця, вмовляли бабусю й дідуся виїхати. Але вмовити вчасно не вдалося. Дідусь загинув від прильоту у будинок. Позавчора був приліт, а зараз ми їдемо до Дніпра – ховати батька”, – розповідають дівчинка та її матір.

Правоохоронці вивезли родину та передали волонтерами, які надалі допоможуть дістатися їм безпечнішого регіону.

Другим рейсом поліціянти евакуювали 69-річну Наталію, яка має порушення слуху. Жінка вже вдруге тікає від російських снарядів. Спочатку окупанти знищили її дім у Костянтинівці.

“У Костянтинівці розбомбили все, все згоріло. Переїхала у Дружківку. Потім я впала, зламала руку. Хотіли виїхати раніше, але не вийшло. Чим довше живу, тим гірше й гірше. Зв’язку вже немає, пункт, звідки можна зателефонувати, працює по 2-3 години. Аптеки зачинені, ліків немає. Пенсію їдемо знімати у Краматорськ, бо тут банкомати не працюють. Дехто навіть на велосипедах туди їде, щоб купити продукти”, — ділиться жінка.

Літню також відвезли у безпечне місце, де вона зможе отримати належний медичний догляд, соціальну та гуманітарну допомогу.

Правоохоронці вкотре закликають жителів прифронтових громад не зволікати та виїхати, аби зберегти життя та здоров’я дітей і літніх родичів. Допомогу в евакуації можна отримати за цим номером — 102.

Нагадаємо, з кожним місяцем прифронтова Дружківка стає дедалі безлюднішою — місто наважуються покидати люди, які втомилися жити під постійними обстрілами та гулом російських дронів. Лінія фронту продовжує наближатися до міста, а разом з нею більшає кількість руйнувань. Журналісти Вільного Радіо зафільмували Дружківку на початку червня 2026 року.