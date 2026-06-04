Дружківка у червні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

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З кожним місяцем прифронтова Дружківка стає дедалі безлюднішою — місто наважуються покидати люди, які втомилися жити під постійними обстрілами та гулом російських дронів. Лінія фронту продовжує наближатися до міста, а разом з нею більшає кількість руйнувань. Показуємо, якою журналісти Вільного Радіо зафільмували Дружківку на початку червня 2026 року.

Розтрощені будівлі, пусті дитячі майданчики та поодинокі люди на вулицях — Дружківка у червні 2026 року

У перші дні літа прифронтова Дружківка зустрічає нас новими згорілими автівками, одна з яких частково накрита залишками антидронових сіток. Їх у місті, зокрема на вʼїзді, багато — тут постійно літають російські безпілотники. Разом з їхнім гулом чути відлуння ударів КАБами, а ще працює артилерія.

З квітня цього року, коли ми востаннє заїздили до Дружківки, вона помітно спорожніла. На вулицях, узбіччя яких вкрите колючим дротом, все ще можна зустріти поодиноких людей, вони везуть воду у великих пластикових бутлях на колісних візках. Такі запаси доводиться робити й для побутових потреб, адже подачі води — ні ранкової, ні вечірньої — немає. Світла теж.

На вулицях зустрічаються люди рідко, але все ж є. Здебільшого чоловіки середніх років або старші люди. Останню малечу, за офіційними даними, вивезли наприкінці травня. Гірки, драбинки, гойдалки у дворах стоять порожні між пошкодженими будинками.

Домівки місцевих жителів зазнають пошкоджень у різних кварталах Дружківки, до деяких з них вже неможливо заїхати автівкою. Частина будинків дістала влучання безпосередньо — обвалилися верхні поверхи, зруйновані підʼїзди, а з фасадів обсипалася штукатурка.

Вікна вибиті вибуховою хвилею — у деяких квартирах їх заклеїли плівкою або забили фанерою, в інших вони так і зяють. Попри це, у деяких багатоповерхівках живуть люди.

Руйнувань у місті загалом багато: прибирати будівельне сміття комунальники, які залишаються, можуть не скрізь.

Також є і вцілілі будівлі — одна з таких яскраво жовта по вулиці Соборній. Її російські снаряди майже не зачепили.

Нагадаємо, у Дружківці протягом 2026 року планують спрямувати 35 мільйонів гривень на укриття в громаді. Цього має вистачити, аби покращити стан 30 сховищ і придбати 5 нових.