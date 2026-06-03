Вивозили на тачках: із прифронтової Дружківки евакуювали маломобільне подружжя

Евакуація з Дружківки маломобільного подружжя. Фото: поліція Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Екіпаж “Білий Янгол” днями вивіз із прифронтової Дружківки маломобільне подружжя — 85-річного чоловіка та його дружину. Нині до окремих частин міста неможливо заїхати автівкою, тож людей евакуювали на візках.

Про це повідомили у поліції Донецької області.

За словами правоохоронців, нині вулиці Дружківки виглядають спустошеними, а зруйнованих домівок з кожним днем стає дедалі більше. У деякі частини міста вже неможливо заїхати автівкою — там засилля російських дронів.

Під час чергової евакуації з населеного пункту “Білим Янголам” довелося залишити машину в відносно безпечному місці та йти пішки до місця, де на них вже чекали літні люди — 85-річний чоловік та його дружина. Вони, зі слів поліціянтів спочатку не наважувалися виїхати, однак зрештою погодилися.

“Чоловік і жінка не могли йти самостійно, тому “Білі Янголи” везли обох на звичайних тачках. Навколо гули російські дрони, тож доводилося діяти дуже швидко й обережно. Поки люди сідали в автомобіль, правоохоронці тримають кругову оборону з антидроновою зброєю. Місцеві жителі та волонтери допомагали донести речі евакуйованих”, — розповіли правоохоронці.

Вони уточнили, що родина потребувала медичної допомоги. Нині їх доставили до безпечного місця.

Поліціянти закликають жителів Дружківки не зволікати, адже евакуація з міста стає все складнішою. Звернутися по допомогу можна за звичним номером — 102.

Нагадаємо, 3 червня евакуаційний екіпаж гуманітарної місії “Проліска” потрапив під удар FPV-дроном під час роботи у Дружківці. Безпілотник влучив у дах авто над кабіною водія — він не постраждав.