Скриншот із соцмережі фігуранта

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Житель тимчасово окупованого Донецька у 2014 році долучився до так званої “народної міліції ДНР”. За даними суду, надалі він служив у різних підрозділах окупаційних сил, а після початку повномасштабного вторгнення продовжив воювати на боці Росії. У листопаді 2025 року чоловік потрапив у полон поблизу села Золотий Колодязь на Донеччині. За свої дії він отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Відповідний вирок ухвалив Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра.

За даними порталу “Судова влада України”, засудженим є уродженець Донецька Віктор Карнабаєв. Суд визнав його винним у державній зраді та добровільній участі в незаконних збройних формуваннях.

Як встановив суд, 13 червня 2014 року обвинувачений добровільно вступив до батальйону “Восток” угруповання “ДНР”. Там він отримав звання рядового, посаду стрільця та позивний “Донбас”. Також чоловіка забезпечили зброєю, військовою формою та спорядженням.

Після того як він став бійцем батальйону, його направили на територію Ясинуватського професійного ліцею залізничного транспорту — там він охороняв позиції незаконних збройних формувань. Згодом Карнабаєв служив у різних підрозділах так званої “народної міліції ДНР”. За матеріалами справи, у різні роки він будував оборонні укріплення, облаштовував казарми та ніс службу на позиціях окупантів поблизу Донецька, Авдіївки, Пісків та інших населених пунктів Донеччини.

Після початку відкритого вторгнення Росії чоловік продовжив службу на боці окупаційних сил. З березня 2022 року він виконував завдання у складі підрозділів, які діяли спільно з російськими військами.

У вироку зазначається, що 11 березня 2025 року Карнабаєв підписав контракт про проходження військової служби у Збройних силах Росії строком на один рік. Того ж дня його призначили вогнеметником відділення керування однієї зі стрілецьких рот російської армії.

Водночас ще у липні 2025 року чоловік публікував на своїй сторінці в забороненій в Україні соцмережі “Однокласники” агітаційну листівку для вступу до Збройних сил Росії.

Скриншот із соцмережі фігуранта

Наприкінці вересня 2025 року підрозділ, у якому служив чоловік, перекинули до району села Золотий Колодязь Покровського району. Там він охороняв позиції російських військ та брав участь у бойових діях проти українських Сил оборони.

9 листопада 2025 року під час штурму українських позицій поблизу Золотого Колодязя фігурант потрапив у полон. Його затримали військовослужбовці Національної гвардії України.

Під час судового розгляду чоловік повністю визнав провину та розповів, що отримував грошове забезпечення у розмірі близько 210 тисяч російських рублів на місяць.

Суд визнав помякшувальними обставинами повне визнання вини та сприяння розкриттю злочинів. Водночас обставиною, яка обтяжує покарання, стало вчинення злочинів в умовах воєнного стану.

За сукупністю злочинів Віктору Карнабаєву призначили 15 років позбавлення волі. Також суд постановив конфіскувати все належне йому майно та на 15 років позбавити права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності.

Раніше ми писали, що офіцера антитерористичного підрозділу СБУ, який воював за “ДНР”, заочно засудили до 15 років ув’язнення.