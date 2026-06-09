Офіцера антитерористичного підрозділу СБУ, який воював за “ДНР”, заочно засудили до 15 років ув’язнення

Андрій І. в базі громадян, які переховуються від органів влади

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У Полтаві 4 червня засудили колишнього майора СБУ до 15 років ув’язнення за державну зраду та участь у збройному формуванні “ДНР”. Фігурант перебуває в тимчасово окупованому Криму, тому судили його заочно. Суд встановив, що ексофіцер спецпідрозділу “Альфа” перейшов на бік ФСБ Росії у 2014 році під час війни на Донбасі та передав окупантам зброю і секретні матеріали СБУ. Далі він воював проти українських військ, зокрема під час боїв за Донецький аеропорт.

Відповідний вирок журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Ім’я фігуранта оприлюднили на порталі “Судова влада України”.

За матеріалами справи, обвинувачений Андрій І. — це колишній заступник начальника відділу Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом СБУ в УСБУ Донецькій області, майор. На службі в Службі безпеки України він перебував від червня 2009 по лютий 2015 року.

Суд встановив, що у травні 2014 року засуджений вступив до незаконного збройного формування “Батальйон “Восток” і воював проти українських сил на Донбасі. Зокрема 26 травня 2014 року він брав участь у штурмі Донецького аеропорту й отримав вогнепальне поранення в районі шиї та плеча. Лікування та реабілітацію проходив на території Росії.

Паралельно з участю в бойових діях фігурант справи організував передачу зброї та таємних матеріалів бойовикам “ДНР”. У квітні-червні 2014 року він забезпечив перевезення понад 300 пістолетів Макарова (вони були табельною зброєю особового складу УСБУ на Донеччині) до місця дислокації “Батальйону “Восток” у Донецьку.

Як йдеться в матеріалах справи, ця зброя разом з іншим майном потрапила до російської ФСБ. Окрім цього, засуджений передав російським спецслужбам матеріали особових справ працівників СБУ та дані про окремих співробітників, залучених до АТО.

Далі, 1 вересня 2014 року, фігурант справи отримав паспорт громадянина Росії у Сімферополі, склав присягу та вступив на службу до Центру спеціального призначення УФСБ по Республіці Крим і Севастополю. Згодом, встановив суд, обвинувачений брав участь у спецопераціях ФСБ на території Дагестану.

На виклики слідства та суду обвинувачений не з’явився, його оголосили у розшук 12 вересня 2022 року. Нині чоловік проживає у Севастополі разом зі своєю родиною.

Його судили in absentia, тобто за відсутності обвинуваченого. Провину суд довів, зокрема, за допомогою відеозаписів. Так, його впізнали на записах штурму ДАП від 26 травня 2014 року. Також його колишні колеги по службі впізнали засудженого на відео змагань зі стрільби серед підрозділів ФСБ у Сімферополі 2016 року. Також для збору доказів

Андрія І. визнали винним у державній зраді (ч.1 ст 111 ККУ) та участі в терористичній організації (ч.1 ст. 258-3 ККУ) та призначили 15 років позбавлення волі за сукупністю злочинів (більший вирок поглинув менший). Також його позбавили військового звання “майор”. Строк відлічуватимуть з моменту затримання.

Нагадаємо, Покровський районний суд Кривого Рогу заочно визнав винними бойовиків, які у 2022 році викрали двох цивільних жителів села Стряпівка Бахмутського району та забрали їхній автомобіль. Історію потерпілих журналісти Вільного Радіо висвітлювали від перших повідомлень про зникнення людей до власного розслідування, яке допомогло встановити особи причетних. Матеріали редакції зрештою стали частиною доказів у судовій справі.