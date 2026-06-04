Російські військові, яких визнали винними у викраденні фермерів зі села Стряпівка. Колаж: Вільне Радіо

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Покровський районний суд Кривого Рогу заочно визнав винними бойовиків, які у 2022 році викрали двох цивільних жителів села Стряпівка Бахмутського району та забрали їхній автомобіль. Історію потерпілих журналісти Вільного Радіо висвітлювали від перших повідомлень про зникнення людей до власного розслідування, яке допомогло встановити особи причетних. Матеріали редакції зрештою стали частиною доказів у судовій справі.

З вироком у справі журналісти Вільного Радіо ознайомилися в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Суд встановив, що у липні 2022 року двоє мешканців Стряпівки — Вадим Смолянінов та його племінниця Ірина Чепуріна — вирушили до рідного села, яке вже перебувало під контролем російських військ. Вони хотіли забрати майно та рештки господарства, яке залишили після евакуації.

Однак біля будинку їх зупинили озброєні військові. У потерпілих забрали документи, телефони, ключі від автомобіля Volkswagen Caddy та примусово вивезли їх до Володимирівки. Там людей замкнули у підвалі приватного будинку. Згодом їх кілька разів перевозили між населеними пунктами, утримували у підвалах та допитували, підозрюючи у зв’язках із ЗСУ.

У суді потерпілі розповіли, що в полоні провели кілька тижнів. Зрештою їх вивезли на територію так званої “ЛНР”, а пізніше — до Росії. За деякий час з мішками на голові Вадима й Ірину відвезли до кордону Донецької та Луганської областей і висадили посеред поля. Після цього фермери вимушені були йти пішки крізь лісосмуги без їжі й води. Однак їм усе ж вдалося дістатися підконтрольної території України. Повернутися в Україну вони змогли через Білорусь.

Як журналісти Вільного Радіо шукали викрадачів

Ще влітку 2022 року журналісти Вільного Радіо писали про зникнення двох цивільних зі Стряпівки та публікувало коментарі їхніх рідних. Через рік після повернення фермерів журналісти записали їхню історію та з’ясували, що окупанти фактично викрали людей через автомобіль та майно, яке ті намагалися вивезти з окупації.

Пізніше редакція опублікувала розслідування, у якому вдалося встановити особи двох військових, які фігурували на відео біля викраденого Volkswagen. Ними виявилися бойовики Станіслав “Бумер” Нестеренко та Максим “Скло” Рижов. Саме цих людей потерпілі називали організаторами свого викрадення.

У вироку зазначається, що слідчі досліджували публікації Вільного Радіо та відео, на якому обидва військові стоять біля автомобіля потерпілих і розповідають про “затримання фермерів”. Потерпілі під час слідчих дій підтвердили, що на відео зображені їхні речі, автомобіль та самі викрадачі.

Крім того, слідчі оглядали розслідування Вільного Радіо про встановлення особистостей обох бойовиків. Ці матеріали також долучили до доказової бази.

Що відомо про засуджених та який вирок вони отримали

Коли в прокуратурі заочно повідомили про підозру в незаконному ув’язненні жителів Соледарської громади двом російським військовим, то їхні імена не уточнювали. Наразі суд встановив, що одним із обвинувачених є уродженець Первомайська Луганської області, командир мотострілецької роти з позивним Скло або Привід. Інший — уродженець Лисичанська Луганської області з позивним Бумер, який на момент подій служив у підрозділі окупаційних військ. Що збігається з інформацією, яку раніше встановили журналісти Вільного Радіо.

Обох військових визнали винними у порушенні законів та звичаїв війни. Суд дійшов висновку, що вони незаконно позбавили волі цивільних людей та захопили їхнє майно без жодної воєнної необхідності.

Справу розглядали заочно, оскільки обвинувачені перебувають на тимчасово окупованій території.

Нагадаємо, що колишнього українського правоохоронця підозрюють у роботі на окупантів і катуванні цивільних у Донецьку. Їм вдалося виїхати на підконтрольну українському уряду територію і свідчити проти фігуранта. Його оголосили у розшук.