“Побиття і тортури електрострумом”: Колишнього українського правоохоронця підозрюють в співорганізації катівні в окупації

Колишнього правоохоронця підозрюють у катуванні цивільних у Донецьку

Колишнього правоохоронця підозрюють у роботі на окупантів і катуванні цивільних у Донецьку. Їм вдалося виїхати на підконтрольну українському уряду територію і свідчити проти фігуранта. Його оголосили у розшук.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, колишній старший оперуповноважений в особливо важливих справах УБОЗ ГУ МВС в Донецькій області після захоплення обласного центру НЗФ т. зв. “ДНР” звільнився зі служби та пішов на співпрацю з загарбниками.

У 2017 році чоловік у якості “заместителя начальника управления – начальника отдела тактической и стратегической разведки УБОП МВД ДНР” знущався над трьома цивільними, обвинуваченими нібито у співпраці з СБУ.

Слідчі зазначають, що в’язнів привозили до спеціальних приміщень “УБОП”, де їх били руками і ногами по голові та нирках. Зокрема, підозрюваний завдавав їм ударів руків’ям пістолета, металевими гирями, душив та погрожував розстрілом. За його вказівками до одного з містян неодноразово застосовували тортури електрострумом. Для посилення больових відчуттів обливали прив’язану до стільця людину водою.

Після звільнення з місць незаконного позбавлення волі цивільним вдалось виїхати на підконтрольну Україні територію.

43-річному фігуранту заочно повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 438 КК України). Його оголосили у розшук.

Якщо його затримають та суд визнає винним, фігуранту загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, 12 т.з. “депутатам міських рад” окупаційних адміністрацій т.з. “ДНР” оголосили підозри у колабораційній діяльності.