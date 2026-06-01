“Побиття і тортури електрострумом”: Колишнього українського правоохоронця підозрюють в співорганізації катівні в окупації

Колишнього правоохоронця підозрюють у роботі на окупантів і катуванні цивільних у Донецьку. Їм вдалося виїхати на підконтрольну українському уряду територію і свідчити проти фігуранта. Його оголосили у розшук.
Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.
За даними правоохоронців, колишній старший оперуповноважений в особливо важливих справах УБОЗ ГУ МВС в Донецькій області після захоплення обласного центру НЗФ т. зв. “ДНР” звільнився зі служби та пішов на співпрацю з загарбниками.
У 2017 році чоловік у якості “заместителя начальника управления – начальника отдела тактической и стратегической разведки УБОП МВД ДНР” знущався над трьома цивільними, обвинуваченими нібито у співпраці з СБУ.
Слідчі зазначають, що в’язнів привозили до спеціальних приміщень “УБОП”, де їх били руками і ногами по голові та нирках. Зокрема, підозрюваний завдавав їм ударів руків’ям пістолета, металевими гирями, душив та погрожував розстрілом. За його вказівками до одного з містян неодноразово застосовували тортури електрострумом. Для посилення больових відчуттів обливали прив’язану до стільця людину водою.
Після звільнення з місць незаконного позбавлення волі цивільним вдалось виїхати на підконтрольну Україні територію.
43-річному фігуранту заочно повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 438 КК України). Його оголосили у розшук.
Якщо його затримають та суд визнає винним, фігуранту загрожує до 12 років ув’язнення.
