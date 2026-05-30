29 травня 2026 року слідчі СБУ оголосили підозри 12 т.з. “депутатам міських рад ДНР”, які начебто працюють у підконтрольній Кремлю адміністрації в дев’яти окупованих містах Донеччини. Підозрювані нібито створюють ілюзію соціального захисту місцевих жителів та підтримують російських окупантів.
Про підозру розповіли в пресслужбі Головного управління СБУ в Донецькій області.
Правоохоронці уточнюють, що йдеться про т.з. “депутатів” Донецької, Горлівської, Амвросіївської, Шахтарської, Волноваської, Єнакієвської, Ясинуватської, Торезької та Сніжнянської “міських рад”.
“Зловмисники поділяли мету створення та функціонування терористичної організації “ДНР”, а у 2023 році подали свої кандидатури на обрання до представницького органу влади від прокремлівської партії “Єдина Росія”, — пишуть у пресслужбі СБУ.
За їхніми даними, підозрювані створюють ілюзію соціального захисту місцевих жителів та виправдовують злочини російської армії.
Усім дванадцятьом фігурантам повідомили про підозру за частиною 5 статті про колабораційну діяльність. Якщо їхню провину доведуть у суді, їм загрожуватиме до 10 років позбавлення волі із забороною працювати на певних посадах до 15 років та з можливою конфіскацією майна.
Усім дванадцятьом фігурантам повідомили про підозру за частиною 5 статті про колабораційну діяльність. Якщо їхню провину доведуть у суді, їм загрожуватиме до 10 років позбавлення волі із забороною працювати на певних посадах до 15 років та з можливою конфіскацією майна.