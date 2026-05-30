Ілюстративне фото: Pexels

29 травня 2026 року слідчі СБУ оголосили підозри 12 т.з. “депутатам міських рад ДНР”, які начебто працюють у підконтрольній Кремлю адміністрації в дев’яти окупованих містах Донеччини. Підозрювані нібито створюють ілюзію соціального захисту місцевих жителів та підтримують російських окупантів.

Про підозру розповіли в пресслужбі Головного управління СБУ в Донецькій області.

Правоохоронці уточнюють, що йдеться про т.з. “депутатів” Донецької, Горлівської, Амвросіївської, Шахтарської, Волноваської, Єнакієвської, Ясинуватської, Торезької та Сніжнянської “міських рад”.

“Зловмисники поділяли мету створення та функціонування терористичної організації “ДНР”, а у 2023 році подали свої кандидатури на обрання до представницького органу влади від прокремлівської партії “Єдина Росія”, — пишуть у пресслужбі СБУ.

За їхніми даними, підозрювані створюють ілюзію соціального захисту місцевих жителів та виправдовують злочини російської армії.

Усім дванадцятьом фігурантам повідомили про підозру за частиною 5 статті про колабораційну діяльність. Якщо їхню провину доведуть у суді, їм загрожуватиме до 10 років позбавлення волі із забороною працювати на певних посадах до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Раніше ми розповідали, що двох мешканців тимчасово окупованих Єнакієвого та Шахтарська засудили за колабораційну діяльність. Колишній стоматолог очолив незаконну адміністрацію міського округу, а його співфігурант став “депутатом” і керівником фракції у псевдораді від партії “Єдина Росія”.