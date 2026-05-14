Стоматолог став “головою округу”, партієць — “депутатом”: двох жителів ТОТ Донеччини засудили за колабораціонізм

Засуджені за колабораціонізм жителі Шахтарська та Єнакієвого. З права – Роман Храменков, з ліва – Едуард Галушка. Фото: прокуратура Донеччини

Двох мешканців тимчасово окупованих міст Донеччини — Єнакієвого та Шахтарська — засудили за колабораційну діяльність. Колишній стоматолог очолив незаконну адміністрацію міського округу, а його співфігурант став “депутатом” і керівником фракції у псевдораді від партії “Єдина Росія”.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

За матеріалами справи, один із засуджених — колишній лікар-стоматолог, який після окупації Єнакієвого у 2014-му почав співпрацювати з росіянами. Чоловік встиг побути “народним мером”, “військовим комендантом”, а у 2023 році його обрали так званим “головою муніципального округу “ДНР”. Зазначимо, що за даними з відкритих джерел нині цю псевдопосаду обіймає Ігор Мартинов, однак на опублікованому правоохоронцями фото не він.

Посіпака, про якого пишуть у прокуратурі, — Роман Храменков. Окупаційні медіа повідомляли у 2024-му, що він обіймав посаду “голови муніципального утворення Єнакієве”, тоді ж його затримали за підозрою в отриманні хабарів на 13 мільйонів рублів.

Ще один засуджений — житель Шахтарська Едуард Галушка. У 2023-му він взяв участь у псевдовиборах і отримав мандат “депутата” так званої “ДНР” від партії “Єдина Росія”. Чоловік очолив фракцію та увійшов до складу “комітету з питань муніципальної власності, земельних відносин і охорони довкілля”.

За даними слідчих, псевдодепутат підтримує окупаційний режим, поширює проросійські наративи та взаємодіє з військовими Росії.

Едуарда Галушку та Романа Храменкова визнали винними у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Оскільки фігуранти, ймовірно, переховуються на ТОТ Донеччини, їх заочно засудили до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, експрацівника міліції визнали винним у співпраці з армією РФ під час захоплення Світлодарська. Суд встановив, що чоловік допоміг їм облаштувати військовий штаб в офісних приміщеннях міста. Водночас частину обвинувачень — зокрема щодо підготовки штурму Вуглегірської ТЕС — визнали недоведеними. Підсудному призначили 8 років ув’язнення.