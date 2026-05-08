Експрацівника міліції визнали винним у співпраці з армією РФ під час захоплення Світлодарська. Суд встановив, що чоловік допоміг їм облаштувати військовий штаб в офісних приміщеннях міста. Водночас частину обвинувачень — зокрема щодо підготовки штурму Вуглегірської ТЕС — визнали недоведеними. Підсудному призначили 8 років ув’язнення.

Відповідний вирок Покровського районного суду міста Кривого Рогу журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Надав окупантам приміщення для облаштування бази

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений — уродженець Луганщини та колишній працівник міліції. До травня 2021 року він працював начальником охорони Вуглегірської ТЕС.

24 травня 2022 року, у перші дні окупації Світлодарська, чоловік зустрів групу з 8–10 озброєних представників так званих “ДНР” та “ЛНР” разом із російськими військовими. Він провів їх до складських і офісних приміщень на проспекті Енергетиків, що належали місцевому підприємцю.

Після цього, як встановив суд, у будівлях розмістили російський військовий штаб. За словами очевидців, туди приводили місцевих жителів для так званої “фільтрації”. Чоловіка бачили поруч із самопроголошеним “мером” Дебальцевого та під час підняття російського прапора.

Які обвинувачення не довели

На початку слідство інкримінувало чоловікові ширшу співпрацю з окупантами. Зокрема, йшлося про те, що він:

нібито домовлявся з головним лікарем Світлодарської лікарні та представниками армії РФ про допомогу у захопленні Вуглегірської ТЕС;

мав обійняти посаду “начальника поліції ДНР” у Світлодарську;

користувався спеціальним “паролем” для безперешкодного проходження блокпостів.

Втім, суд визнав ці епізоди недоведеними. Зокрема, один із відеодопитів свідка визнали недопустимим доказом, оскільки його провели без належного письмового доручення слідчого або прокурора.

Позиція обвинуваченого

Чоловік вини не визнав. У суді він стверджував, що після захоплення міста намагався евакуювати своїх підлеглих — охоронців Вуглегірської ТЕС — із небезпечної зони.

За його словами, до лікарні він приходив, щоб дізнатися про стан пораненого колеги, а на самій ТЕС перебував до початку червня нібито для виконання вказівок українських військових, які тоді ще тримали оборону.

Крім того, обвинувачений заявляв про застосування до нього “недозволених методів слідства” під час затримання, зокрема про зламані ребра. Однак ДБР після перевірки не підтвердило цих заяв.

Який вирок?

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України — сприяння діяльності терористичної організації.

Обтяжувальною обставиною стало вчинення злочину в умовах воєнного стану. Пом’якшувальних обставин суд не встановив.

Підсудному призначили:

8 років позбавлення волі (мінімальний строк за цією статтею);

стягнення 6 606 грн витрат на проведення експертиз.

Термін перебування під вартою з червня 2022 року зарахують у строк покарання за принципом “день за день”. Вирок оголосили 4 травня 2026 року, й відтоді обвинувачений має 30 днів, аби оскаржити вердикт суддів в апеляційному порядку.

Нагадаємо, наприкінці квітня 2026 року окупаційний суд так званої “ДНР” виніс вироки шістьом бійцям “Азову”, яких взяли в полон у Маріуполі у 2022 році. Усіх їх звинуватили в “участі у терористичній організації”, а також у причетності до загибелі цивільних і руйнувань у місті. Їм призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком від 18 до 29 років у колонії суворого режиму.