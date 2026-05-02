Росіяни засудили шістьох полонених “азовців” до колонії суворого режиму на строки від 18 до 29 років. Ілюстративне фото з окупаційних джерел

Протягом останнього тижня квітня 2026 року окупаційний суд т.з. “ДНР” виніс вироки шістьом бійцям “Азову”, яких взяли в полон у Маріуполі 2022 року.Усіх звинуватили в нібито “участі у терористичній організації”, а також у причетності до загибелі цивільних і руйнування Маріуполя та засудили на строки від 18 до 29 років у колонії суворого режиму.

Про вироки журналісти Вільного Радіо дізналися з т.з. “Прокуратури Донецької Народної Республіки”:

43-річний гранатометник розвідувального взводу Дмитро Ворона , який приєднався до полку “Азов” у листопаді 2016 року. Його звинуватили в “участі у терористичній організації” та засудили до 20 років у колонії суворого режиму;;

29-річний командир відділення оперативного призначення Олександр Біляєв . Чоловіка звинуватили у “вбивстві за ідеологічними мотивами” та “жорстокому ставленні до цивільних”. Окупанти стверджують , що чоловік буцімто “у дворі будинку, розташованого на провулку Чехова в Маріуполі, встановив гранатну розтяжку, через яку перечепився цивільний та загинув”. Його засудили до 22 років у колонії суворого режиму;

46-річний механік-водій Олександр Кривицький , який приєднався до полку “Азов” взимку 2015 року. Його звинуватили в “участі у терористичній організації” та засудили до 20 років у колонії суворого режиму;

28-річний Олексій Жерновський служив на посаді “номер-розрахунку” із зими 2020 року. Його звинуватили в “участі у терористичній організації” та засудили до 29 років у колонії суворого режиму;

29-річний оператор взводу вогневої підтримки Олександр Щербак , який служив із весни 2020 року. Його з винуватили в “участі у терористичній організації” та засудили до 18 років у колонії суворого режиму;

30-річний інструктор взводу оперативного призначення Руслан Колодяжний , який служив із літа 2020 року. Його звинуватили в “участі у терористичній організації” та засудили до 29 років у колонії суворого режиму.

Усіх зазначених військових взяли в полон у Маріуполі навесні 2022 року.

Зазначимо, вироки росіян ще не означають, що полонені бійці проведуть ці роки в російській колонії. Їх можуть обміняти на російських полонених та повернути додому.

Нагадаємо, в середині квітня 2026 року журналісти Вільного Радіо розповідали, що п’ятьох “азовців”, яких взяли у полон у Маріуполі, відвезли до Ростова-на-Дону, де їхню справу розглянув Південний окружний військовий суд Росії. Там їх засудили за двома статтями і бійці отримали від 17 до 20 років у колонії суворого режиму.