Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
П’ятьох “азовців”, яких взяли у полон у Маріуполі, відвезли до Ростова-на-Дону, де їхню справу розглянув Південний окружний військовий суд Росії. Там їх засудили за двома статтями: за службу у полку “Азов” та за ведення бойових дій проти російської армії та т.з. “ДНР”. Бійці отримали від 17 до 20 років у колонії суворого режиму. Усі “азовці” потрапили у полон у травні 2022 року, а вироки їм оголосили 16–17 квітня 2026 року.
Про вироки журналісти Вільного Радіо дізналися з Південного окружного військового суду Росії:
Їх звинуватили нібито у загибелі мирних жителів Маріуполя та у руйнуванні інфраструктури міста.
Нагадаємо, 15 квітня 2026 року Південний окружний військовий суд засудив уродженку Волновахи до 22 років ув’язнення. Вона нібито намагалися підірвати керівника “Федеральної служби виконання покарань по “ДНР”.