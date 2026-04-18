Росіяни засудили п’ятьох полонених “азовців” до ув’язнення на строки від 17 до 20 років (деталі)

Євген Вакуленко
П’ятьох “азовців”, яких взяли у полон у Маріуполі, відвезли до Ростова-на-Дону, де їхню справу розглянув Південний окружний військовий суд Росії. Там їх засудили за двома статтями: за службу у полку “Азов” та за ведення бойових дій проти російської армії та т.з. “ДНР”. Бійці отримали від 17 до 20 років у колонії суворого режиму. Усі “азовці” потрапили у полон у травні 2022 року, а вироки їм оголосили 16–17 квітня 2026 року.

 

Про вироки журналісти Вільного Радіо дізналися з Південного окружного військового суду Росії:

  • 25-річний навідник танка Олександр Руденко, який доєднався до “Азову” влітку 2021 року  — 18 років у колонії суворого режиму;
  • 24-річний снайпер Ігор Хая, який доєднався до “Азову” у 2020 році — 18 років у колонії суворого режиму;
  • 25-річний артилерист Олександр Докійчук, який доєднався до “Азову” взимку 2022 році  — 17 років у колонії суворого режиму;
  • 30-річний санітарний інструктор Станіслав Гончаренко, який доєднався до “Азову” в січні 2015 року — 18 років у колонії суворого режиму;
  • 46-річний Станіслав Кукушкін, який доєднався до “Азову” у 2020 році  — 20 років у колонії суворого режиму.

Їх звинуватили нібито у загибелі мирних жителів Маріуполя та у руйнуванні інфраструктури міста.

Нагадаємо, 15 квітня 2026 року Південний окружний військовий суд засудив уродженку Волновахи до 22 років ув’язнення. Вона нібито намагалися підірвати керівника “Федеральної служби виконання покарань по “ДНР”.

