Росіяни засудили жительку Волновахи до 22 років тюрми: вона нібито намагалася підірвати начальника однієї зі служб т.зв. “ДНР”

Російський суд. Ілюстративне фото: з джерел окупантів

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Південний окружний військовий суд засудив уродженку Волновахи В. Котляр до 22 років ув’язнення. Жінці закидають участь у терористичному угрупованні, вчинення теракту, використання вибухівки та державну зраду. Вона нібито намагалися підірвати керівника “Федеральної служби виконання покарань по “ДНР”.

Про це пишуть російські медіа.

За версією окупантів, у березні 2023 року з 26-річною жителькою Волновахи В. Котляр зв’язався співробітник Служби безпеки України та домовився з нею про співпрацю. Через рік — у серпні 2024 року — їй запропонували підірвати “співробітника правоохоронних органів ДНР”, за яким вона спостерігала.

У жовтні того ж року жителька Волновахи отримала координати схованки з вибуховим пристроєм, а потім принесла його додому. Наприкінці того ж місяця Котляр начебто перевезла вибухівку до під’їзду будинку, де мешкав начальник “Федеральної служби виконання покарань по “ДНР”, встановила її між лавкою та сміттєвим баком і здійснила підрив. Однак силовик не постраждав.

“У результаті зазначених дій стався вибух електродетонатора, який не створив небезпеки загибелі людини, оскільки основний заряд вибухової речовини був його імітатором”, — йдеться в матеріалах справи.

Після вибуху Котляр затримали, а вже 31 жовтня 2024 року її внесли до реєстру Росфінмоніторингу як людину, проти якої порушили справу за статтею про тероризм.

Процес у її справі в російському суді розпочався у травні 2025 року, а вирок мешканці нині окупованої Волновахи винесли 14 квітня 2026 року.

