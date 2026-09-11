11 вересня в Краматорську змінили схеми руху громадського транспорту

Автобус. Ілюстративне фото: Краматорська МВА

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Удень 11 вересня 2026 року зміни тимчасово застосували до восьми маршрутів у прифронтовому місті, зокрема тролейбусного. Як саме за ними курсуватиме громадський транспорт — розповідаємо далі.

Про зміни повідомили в Краматорській міській раді.

Так, маршрути №5Б і №10 в обох напрямках рухатимуться за схемою: вул. Комерційна — вул. Велика Садова — вул. Д. Мазура — вул. Лівобережна — вул. Магістральна — вул. О. Тихого — пр. Миру — пр. Незалежності — вул. Я. Мудрого — вул. Паркова — далі вже за маршрутом.

Також в обох напрямках автобуси №8 і №29 курсуватимуть так: вул. О. Тихого — вул. Магістральна — вул. Лівобережна — вул. Д. Мазура — вул. Велика Садова — вул. Комерційна.

Маршрут №11Л виглядатиме так: пр. Миру — вул. О. Тихого — вул. Магістральна — вул. Лівобережна — вул. Д. Мазура — вул. Велика Садова — вул. Комерційна. Таким він буде в обидва боки.

Водночас автобус №16А курсуватиме по-різному залежно від напрямку. Схема прямого буде такою: б-р Машинобудівників — вул. Паркова — вул. О. Тихого — вул. Магістральна — вул. Лівобережна — вул. Д. Мазура — вул. Велика Садова — вул. Комерційна. Для зворотного ж актуальним буде маршрут: вул. Комерційна — вул. Велика Садова — вул. Д. Мазура — вул. Лівобережна — вул. Магістральна — вул. О. Тихого — вул. Південна — б-р Машинобудівників — вул. Дружби — далі як зазвичай.

Тролейбус №33Б в обох напрямках курсуватиме так: вул. Комерційна — вул. Велика Садова — вул. Д. Мазура — вул. Лівобережна — вул. Магістральна — вул. О. Тихого — пр. Миру — пр. Незалежності — вул. Я. Мудрого — вул. Паркова.

Крім того, уточнили в Краматорській міськраді, дещо інакше їхатиме автобус №18. Він Курсуватиме вул. Центральною до кінцевої зупинки “вул. Леоніда Каденюка”.

Раніше ми писали, що 11 вересня в Краматорську тимчасово зупинили реєстрацію актів цивільного стану. Про відновлення прийомів ДРАЦСу та надання цих послуг мають повідомити додатково.