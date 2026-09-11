У Краматорську тимчасово зупинили реєстрацію актів цивільного стану: що відомо

Паспорт та свідоцтво про шлюб. Ілюстративне фото: "Ґвара Медіа"

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Від п’ятниці, 11 вересня, у Краматорську призупинили реєстрацію актів цивільного стану, до яких, зокрема, входять оформлення шлюбів, розлучень та народжень.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

“З 11 вересня 2026 року управлінням реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради тимчасово припинено надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану”, — повідомляє місцева влада.

Про відновлення прийомів та надання цих послуг у Краматорській міськраді повідомлять додатково.

Раніше у Краматорську через посилення обстрілів призупинили роботу, зокрема, релокований туди ЦНАП міста Дружківка, три відділення Укрпошти, станція переливання крові, та ліфти в багатоквартирних будинках.

Нагадаємо, Краматорська міська військова адміністрація з 1 вересня 2026 року призупинила навчання ще у трьох школах — № 17, 18 та 6. Там кажуть, що не зможуть забезпечити утримання та розвиток закладів в умовах воєнного стану.