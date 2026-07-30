ЦНАП. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Через загострення безпекової ситуації Центр надання адміністративних послуг міста Дружківка тимчасово припинив роботу у Краматорську. Протягом червня й липня установа неодноразово брала паузу в роботі, пояснюючи це технічними обставинами. Втім, тепер — призупиняє роботу без визначених термінів повернення.

Про призупинення роботи ЦНАПу м. Дружківка в Краматорську повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.

Найближчим часом адміністратори ЦНАП планують відновити прийом мешканців Дружківської громади у Кропивницькому Кіровоградської області. Адреса: вулиця Архітектора Паученка, 64/53.

Нині отримати послуги ЦНАП Дружківки можна лише в Центрі підтримки ВПО Дружківської громади в Одесі, за адресою: вулиця Троїцька, 45.

Для уточнення інформації мешканці можна звернутися телефоном або електронною поштою:

095 848 76 22

[email protected].

Нагадаємо, раніше у липні через погіршення безпекової ситуації в Краматорську закривають одне із відділень Пенсійного фонду України. Охочих отримати необхідні послуги прийматимуть на інших локацій. Журналісти Вільного Радіо розповіли, де саме.