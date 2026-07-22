У Краматорську закрили одне із відділень Пенсійного фонду: де можна отримати послуги

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Через погіршення безпекової ситуації в Краматорську закривають одне із відділень Пенсійного фонду України. Охочих отримати необхідні послуги прийматимуть на інших локацій. Де саме — розповідаємо далі.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

Відсьогодні, 22 липня, у Краматорську закривають відділення Пенсійного фонду за адресою: вул. Марії Заньковецької, буд. 26. За словами посадовців, на це вплинуло погіршення безпекової ситуації у місті, тривалі перебої зі світлом, а ще зменшення чисельності працівників. Деякі з них виїхали за межі Донецької області.

Водночас охочих продовжать приймати за іншою адресою — вул. Південна, буд. 21. Там місцеві жителі зможуть отримати необхідні послуги та консультації.

Окрім цього, мешканці громади мають можливість отримувати допомогу в інших доступних формах, зокрема через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Нагадаємо, на Донеччині тимчасово призупиняють роботу Краматорського та Слов’янсько-Лиманського центрів обслуговування платників. Рішення пояснюють технічними обставинами, а також закликають зацікавлених звертатися до центру в Олександрівці.