. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Головне управління Державної податкової служби на Донеччині тимчасово призупиняє роботу Краматорського та Слов’янсько-Лиманського центрів обслуговування платників. Рішення пояснюють технічними обставинами, а також закликають зацікавлених звертатися до центру в Олександрівці.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міськради.

Відповідні зміни набудуть чинності з 27 липня 2026 року. З того моменту адміністративні та інші податкові сервіси можна буде отримати в Олександрівському центрі обслуговування платників за адресою: Донецька область, Краматорський район, селище Олександрівка, площа Незалежності, будинок 3.

Його номери телефону для контактів: 095-05-80-489 та 06269-2-12-54.

Окрім цього, у Державній податковій службі також консультують за номерами: 066-841-45-80 та 095-50-13-354.

Нагадаємо, напередодні екіпаж “Білий Янгол” днями вивіз із Малотаранівки родину з двома дітьми — обовʼязкову евакуацію неповнолітніх там запровадили на початку червня цього року. Також правоохоронці евакуювали маломобільну жінку з Краматорська.