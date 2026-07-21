З Малотаранівки евакуювали родину з двома дітьми, а з Краматорська — маломобільну жінку

Евакуація з Краматорської громади, липень 2026-го. Фото: ГУНП Донеччини

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Екіпаж “Білий Янгол” днями вивіз із Малотаранівки родину з двома дітьми — обовʼязкову евакуацію неповнолітніх там запровадили на початку червня цього року. Також правоохоронці евакуювали маломобільну жінку з Краматорська.

Про це повідомили у ГУНП Донецької області.

За їхніми словами, ситуація у Малотаранівці критична. На в’їзді до селища — спалені та підбиті автомобілі, а у небі постійно фіксують високу активність російських БпЛА різного типу. Від початку червня у населеному пункті триває примусова евакуація дітей — нині їхній виїзд став пріоритетним напрямком роботи, кажуть поліціянти.

Зокрема, під час рейсу одним із пунктів призначення був понівечений обстрілами будинок. Російський снаряд зруйнував частину оселі, проте власники самотужки залатали діри. Літня жінка сімейства запевняла правоохоронців: виїжджати планують, але зараз ще збирають речі. Їх “Білі Янголи” взяли під контроль, аби переконатися, що малеча опиниться в безпеці.

Також разом із волонтерами організації Save Ukraine поліціянтам вдалося успішно вивезти з селища іншу родину з двома дітьми. Окрім них, екіпаж допоміг виїхати з Краматорська маломобільній жінці.

“Поліція Донеччини вкотре закликає громадян не зволікати з виїздом. Евакуація рятує життя. Поки екіпажі “Білого Янголу” тримають стрій, у вас є можливість вивезти своїх близьких у безпечні регіони України”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня російські загарбники запустили по прифронтовому Краматорську, попередньо, девʼять керованих авіабомб. Вони влучили по житлових кварталах та найбільшому лікарняному містечку громади. Відомо про загибель двох людей, а також про поранення вже десяти цивільних.